Члены партии КПРФ пожаловались в ЦИК на нарушение сроков агитации со стороны действующего Путина.
Члены партии КПРФ пожаловались в Центральную избирательную комиссию на нарушение сроков агитации со стороны действующего президента Владимира Путина. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.
Он напомнил, что согласно положению закон «О выборах Президента Российской Федерации», агитация в электронных СМИ начинается с 18 февраля. Однако уже сейчас фактически можно наблюдать агитацию в пользу действующего президента, подчеркнул Н.Коломейцев.
«Вы включите любой канал, посмотрите – вчера, сегодня, до этого, там кто присутствует, и в каком плане – позитивном, негативном. Мы считаем, что это агитация в электронных СМИ. Это нарушение закона», — сказал он.
С точки зрении Н.Коломейцева, ЦИК обязана вынести кандидату в президенты предупреждение. По его словам, нарушение сроков агитации также является основанием для снятия кандидата с выборов.
Комментарии4
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nitsahon 19 января 2018 | 18:44
ну ЦИК у нас похоже закон не писан...так что Коломийцева они пошлют очень далеко... а все бы так старика поддержали с его идеей...
rampa 19 января 2018 | 19:02
это враги Путина его подставляют. Ну не могут же сторонники президента не знать Законов
alexander25101977 19 января 2018 | 19:07
Со стороны действующего Путина... интересная очепятка. пропустили магическое слово "президента" случайно? Или есть тут какой-то скрытый, мистический смысл? Ведь действующих путиных много, а бездействующий президент один.
ilja13 19 января 2018 | 19:08
Дык кандидат от КП РФ тоже вовсю агитацию уже за себя проводит. Его тоже - снимать? Двоих сразу? А что, было бы неплохо, пожалуй......И все остальные кандидаты тоже бы сняли - наступил бы МОМЕНТ ИСТИНЫ - ни ОДНОГО ДОСТОЙНОГО БОЛЬШИНСТВА кандидата, что соответствовало бы реальности. Политическая пустыня, выжженная солнцем, на данный момент времени - ни одного ЧЕЛОВЕКА, одни - статуи (мумии), другие - клоуны.