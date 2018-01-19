Члены партии КПРФ пожаловались в ЦИК на нарушение сроков агитации со стороны действующего Путина.

Члены партии КПРФ пожаловались в Центральную избирательную комиссию на нарушение сроков агитации со стороны действующего президента Владимира Путина. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

Он напомнил, что согласно положению закон «О выборах Президента Российской Федерации», агитация в электронных СМИ начинается с 18 февраля. Однако уже сейчас фактически можно наблюдать агитацию в пользу действующего президента, подчеркнул Н.Коломейцев.

«Вы включите любой канал, посмотрите – вчера, сегодня, до этого, там кто присутствует, и в каком плане – позитивном, негативном. Мы считаем, что это агитация в электронных СМИ. Это нарушение закона», — сказал он.

С точки зрении Н.Коломейцева, ЦИК обязана вынести кандидату в президенты предупреждение. По его словам, нарушение сроков агитации также является основанием для снятия кандидата с выборов.