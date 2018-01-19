Протоиерей Алексий Уминский не видит ничего страшного в том, что Путин ошибся при нанесении крестного знамения

Настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, протоиерей Алексий Уминский не видит ничего страшного в том, что президент России Владимир Путин перекрестился слева направо во время крещенских купаний на Селигере. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» протоирей отметил, что способ нанесения крестного знамения в православии не является догматическим.

«Во многих традициях разных стран существуют разные способы нанесения крестного знамения, но оно не является догматическим, а скорее оно является традиционным для национальной культуры, для культуры восточной или западной», — сказал он.

По мнению А.Уминского, В.Путин мог непроизвольно совершить ошибку в «несколько экстремальных» условиях. При этом он подчеркнул, что нет сомнений в том, что президент знает, как наносить крестное знамение в соответствии с православными традициями.

«Как для всякого человека допустимая, в принципе, ошибка. Каждый человек имеет право на ошибку, и особенно в тот момент, когда человек находится в несколько экстремальной ситуации – когда на морозе он погружается в холодную воду», — сказал протоиерей.

А.Уминский добавил, что не считает этот случай достойным серьезного внимания.