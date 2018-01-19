Протоиерей Алексий Уминский не видит ничего страшного в том, что Путин ошибся при нанесении крестного знамения
Настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, протоиерей Алексий Уминский не видит ничего страшного в том, что президент России Владимир Путин перекрестился слева направо во время крещенских купаний на Селигере. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» протоирей отметил, что способ нанесения крестного знамения в православии не является догматическим.
«Во многих традициях разных стран существуют разные способы нанесения крестного знамения, но оно не является догматическим, а скорее оно является традиционным для национальной культуры, для культуры восточной или западной», — сказал он.
По мнению А.Уминского, В.Путин мог непроизвольно совершить ошибку в «несколько экстремальных» условиях. При этом он подчеркнул, что нет сомнений в том, что президент знает, как наносить крестное знамение в соответствии с православными традициями.
«Как для всякого человека допустимая, в принципе, ошибка. Каждый человек имеет право на ошибку, и особенно в тот момент, когда человек находится в несколько экстремальной ситуации – когда на морозе он погружается в холодную воду», — сказал протоиерей.
А.Уминский добавил, что не считает этот случай достойным серьезного внимания.
Комментарии15
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alexander25101977 19 января 2018 | 18:40
А.Уминский добавил, что не считает этот случай достойным серьезного внимания... Что вы говорите! А зачем тогда нужен был весь сыр-бор, устроенный вашими православанутыми предками в XVII веке, когда сжигали только за то, что не так пальчики складывал, когда крестился? Вот где продажное лицемерие мракобесия под именем "православие".
semia 19 января 2018 | 18:41
Да давно уже Путин принял ислам по настоянию Кабаевой
alexander25101977 19 января 2018 | 20:08
semia: Да его и в синагоге не раз замечали.
dx555 19 января 2018 | 19:28
alexander25101977:
Всегда поражает словоблудие церковных служителей. Главное вставить слово как в данном случае, церковь не считает не верные движения рук путина догматическими. И все впали в полное послушание, да разве можно обсуждать телодвижения президента или церковного служителя. Тем более что во времена СССР путин был полным безбожником. Простому гражданину такое не простили бы, обвинили в оскорблении чувст верующих.
ostapbey 19 января 2018 | 19:43
alexander25101977: ну раз добавил Уминский проторееврем, то будет архиепископом..
Уметь НАДО!!!
Даже..
ostapbey 19 января 2018 | 19:46
На богослужениях священники (иереи, протоиереи, иеромонахи) поверх подрясника и рясы надевают поручи, фелонь (ризу) и епитрахиль а ПЛАВКИ ДЛЯ КУПАНИЯ??
За особые заслуги перед Церковью протоиерею может быть даровано право ношения митры. Такой протоиерей называется митрофо́рным.
zig66 19 января 2018 | 18:52
Крестик нацепил, а креститься не помнит как :)
oktai 19 января 2018 | 18:53
Подумаешь, всяко бывает. Вон, тамплиеры тоже с морозу держали у себя бюст Бафомета, ну, церковники согрели их немножко за неточность в обрядовости.
rampa 19 января 2018 | 18:55
"Мы все умрем" - сказал духовник Людовика ХIV.
"Ну или почти все! - добавил он, заметив, что лицо Его Величества омрачилось )))))
zayac4 19 января 2018 | 19:04
"Верующий чекист" звучит как "гэбистский поп".
frauava17 19 января 2018 | 19:14
Ах даже так? А протопоп Аввакум и не знал, что так можно было...Зря сгорел, получается, с протопопицей своею (((
ihor_syvoryj 19 января 2018 | 19:29
Вова этот урок по научному атеизму прогулял.
Вот и не помнит.
ostapbey 19 января 2018 | 19:41
долго ли библию переписать Путину??
Вон конституцию России Путин перескакал.
Дважды и подряд играючи!!!
Даже...
ha12raz 19 января 2018 | 19:43
И здесь лицемерие и здесь всего лишь гэбисткая операция-показуха .....с обоих сторон.
demosua 19 января 2018 | 19:49
Фу!... Ну а если бы он вообще не перекрестился или, тем паче, вообще не стал "на морозе погружаться в холодную воду", это стало бы серьёзной "ошибкой"? Все представляют себе, какой христианин бывший полковник кгб ссср В.Путин! И, наверное, многие догадываются, зачем он из себя такового изображает...