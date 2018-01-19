Human Rights Watch опубликовала ежегодный доклад о нарушениях прав человека во всех странах мира
Россия остаётся одним из лидеров по их количеству, — сказала «Эху» программный директор по организации по России Татьяна Локшина.
Татьяна Локшина добавила, что в докладе отдельно упоминается ужесточения законодательства в сфере работы прессы.
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