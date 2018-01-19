Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере

Об этом сообщил пресс-секретарь главы госмударства Дмитрий Песков. По его словам, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Песков добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет. Российский лидер также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, куда прибыл после рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Отметим, что об участии Путина в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые.