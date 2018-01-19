Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере
Об этом сообщил пресс-секретарь главы госмударства Дмитрий Песков. По его словам, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Песков добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет. Российский лидер также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, куда прибыл после рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Отметим, что об участии Путина в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые.
Комментарии5
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opiatnovyi63 19 января 2018 | 07:54
Ну всё, теперь дела страны пойдут в гору!
costs 19 января 2018 | 07:59
а про кипятильники на дне песков не упоминал ?
rvs_68 19 января 2018 | 08:01
Осталось для привлечения на выборы поколения 1990-2000 годов рождения примерить костюм человека-паука или Бэтмэна.
А уж Чубайс под разработку нано-нити или нано-крыльев "всегда готов" к распилу..
;-)
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igor20012 19 января 2018 | 08:02
А ведь там же глубоко, вода холодная, утонуть можно, --так чего же он ждал ?!
lapin100 19 января 2018 | 08:03
Только бы не простудился! Я так сильно переживаю за его здоровье... Не дай бог!