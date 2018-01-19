Банк России отозвал лицензию у барнаульского «Алтайбизнес-банка»

Назначена временная администрация. Проблемы в деятельности банка, как отмечает регулятор, возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование связанных с руководством банка компаний. В результате происходило формирование на балансе финансовой организации значительного объема активов низкого качества. «Алтайбизнес-банк» занимал 512-е место в стране по величине активов. Он является участником системы страхования вкладов.