Приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину суд вынесет 6 февраля

Дата оглашения приговора бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным, которые в качестве подельников проходят по данному уголовному делу, перенесена с 22 января на 6 февраля, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Юрий Сюзюмов, который является по данному делу защитником бывшего советника экс-губернатора.

«Судья перенесла время заседания с 22 января на 6 февраля, нам не объясняли — почему. Если она находится в совещательной комнате, значит она не на больничном. Значит, ей не хватило времени для обвинительного либо оправдательного приговора — итогового решения, которое она вынесет», — сказал адвокат.

Он добавил, что адвокаты рассчитывают на оправдательный приговор, так как «доказательств по делу нет, прокурор доказательств не привел, он огласил только часть обвинительного заключения».

Адвокат также сообщил, что оглашение решения суда может занять 2-3 дня, так как «судья должна будет дать оценку всему, что было сказано государственными обвинителями (а обвинительное заключение составляет 5 томов), подсудимыми и защитниками».

Как сообщалось, прения сторон по делу экс-губернатора завершились в Южно-Сахалинском городском суде 19 декабря, 20 декабря обвиняемые выступили с последним словом, после чего судья Елена Поликина объявила, что удаляется в совещательную комнату и решение по делу огласит 22 января.

А.Хорошавин, бывший зампред областного правительства Сергей Карепкин, бывший советник экс-губернатора Андрей Икрамов свою вину не признали. Они и их защитники просили суд их оправдать из-за недоказанности вины.

Защитник подсудимого бывшего министра сельского хозяйства области Николая Борисова предложила суду не назначать ее подзащитному наказание, связанное с лишением свободы, а также учесть бедственное положение семьи при вынесении решения о сумме штрафа (у Н.Борисова жена-пенсионер и сын-инвалид).

Ранее гособвинитель попросил суд признать экс-губернатора виновным в предъявленных обвинениях и отправить в колонию строгого режима на 13 лет, оштрафовав на 500 млн рублей.

Он также попросил для Н.Борисова 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с взысканием штрафа в двукратном размере от суммы взятки. Для С.Карепкина — 8 лет и для А.Икрамова — 9,5 лет колонии строгого режима.

Южно-Сахалинский городской суд 6 марта приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего главы региона А.Хорошавина и его подельников.

Они обвиняются по ч. 5 и 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления — всего 9 эпизодов). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.

А.Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года.