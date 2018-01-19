В деле о нападении на школу в Бурятии может появиться второй подозреваемый

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Бурятии. «Действительно, по предварительным данным, в деле может быть второй подозреваемый, 2000 года рождения. Сейчас эти данные уточняются», — сказали в пресс-службе. В надзорном ведомстве уточнили, что подросток, который ворвался в класс с учениками размахивая топором, действовал на территории образовательного учреждения в одиночку. «Причастность второго подозреваемого к нападению сейчас устанавливают правоохранительные органы», — уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что подросток с топором ворвался в школу в поселке Сосновый Бор. По последним данным, пострадали пять человек, включая нападавшего, который пытался нанести себе ранения. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, он задержан.