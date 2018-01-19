Владимир Путин якобы получил особые гены, которые влияют на его поведение, говорится в фильме Элеоноры Лукьяновой

Это говорится в фильме Элеоноры Лукьяновой «Блокадная кровь. Генетика». По данным «Новой газеты», закрытый показ фильма прошел сегодня в Москве. Издание отмечает, что картину сняли при поддержке партии «Справедливая Россия».