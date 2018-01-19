Владимир Путин якобы получил особые гены, которые влияют на его поведение, говорится в фильме Элеоноры Лукьяновой
Это говорится в фильме Элеоноры Лукьяновой «Блокадная кровь. Генетика». По данным «Новой газеты», закрытый показ фильма прошел сегодня в Москве. Издание отмечает, что картину сняли при поддержке партии «Справедливая Россия».
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostanovka 19 января 2018 | 07:46
То есть, страной руководит человек с генетическими отклонениями?
sunday_refugee 19 января 2018 | 07:53
ostanovka: Генетически Модифицированный Организм (ГМО), его даже дума запретила.
opiatnovyi63 19 января 2018 | 07:56
sunday_refugee: Видимо, нет предела глубине лизания!
nikolashin2017 19 января 2018 | 08:00
ostanovka: я говорил,что он мутант,
впитавший воровской талант...
neyexo 19 января 2018 | 07:46
Если бы Ельцин оставил нам допустим Степашина - то Степашин получил бы особые гены?
fikus74 19 января 2018 | 07:46
Особые гены, где-то я это слышал, а да в нацисткой Германии.
putin_itogy 19 января 2018 | 07:47
"Особые гены"..? ПО НОВОСТЯМ ТОЛЬКО ЧТО ПОКАЗАЛИ, КАК ОН ОКУНАЛСЯ В ПРОРУБЬ. ВСЁ БЫ НИЧЕГО, ВОТ ТОЛЬКО ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ ОН - КАК КАТОЛИК - СЛЕВА НА ПРАВО...
bozman_xl 19 января 2018 | 07:48
Особые гены - лишние гены? Все 200?
komc 19 января 2018 | 07:48
Маразм крепчал.
sunday_refugee 19 января 2018 | 07:49
Мутант что ли?
sproter 19 января 2018 | 07:49
Замечательная страна, в которой средневековый бред подается идиотам под названием современных наук.
opiatnovyi63 19 января 2018 | 07:50
Надо же! Генномодифицировынный чувак!
andrey100067 19 января 2018 | 07:54
Скромняга... Показ закрытый. Стесняется...
ha12raz 19 января 2018 | 07:54
Ботокс и стволовые клетки младенцев.
Царь Ирод, а не Богопомазанник........ но для холуев разницы нет..
vlad_polskiy1 19 января 2018 | 07:55
Теперь он бессмертен?
vlad_polskiy1 19 января 2018 | 07:58
Судя по поведению всей нашей власти - они все там ходят с особыми генами. Им как дают портфель они бац, и уже ...
irjiproebl 19 января 2018 | 08:00
Череп циркулем замеряли ?
nemez1 19 января 2018 | 08:03
Это же надо так ох...ть.
compare 19 января 2018 | 08:03
еще бы сноску,откуда эти "гены" пришли...мракобесие и холуяж,в одном "стакане"...