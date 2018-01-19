Подросток, напавший с топором на учеников школы в Улан-Удэ, пытался нанести себе ранения
Он госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По предварительным данным, этим утром ученик девятого класса одной из школ в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ с топором напал на учеников седьмого класса, а затем поджег учебное заведение. Ранения получили три ученика и учитель. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета отметили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка
действиям либо бездействию работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.
Комментарии2
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sunday_refugee 19 января 2018 | 07:42
Надо будет дочке тоже топор в портфель положить для самообороны.
ha12raz 19 января 2018 | 07:45
Прямо как те, пермские.
Там они договорились, что вначале один убьет другого ножом в горло, а затем второй первого.......убитый живого.
И всегда выясняется после допроса.
В Дагестане к примеру, сразу с собой кончают, а тут мастерства не хватает ?