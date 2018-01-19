Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Песков добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет. Российский лидер также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, куда прибыл после рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Отметим, что об участии Путина в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые.
Комментарии18
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vaka257 19 января 2018 | 07:27
Жалко спецназ ,который сидел под водой в проруби...
arye_11 19 января 2018 | 07:31
vaka257:
ничего страшного.
Купель была со спецподогревом
bozman_xl 19 января 2018 | 07:42
Интересно, в каком зале киностудии Мосфильм проходили эти съёмки?
svetnik55 19 января 2018 | 07:28
Даа, в прорубь, по-моему, ещё не окунался: ну, чем ни тешился.
post_v 19 января 2018 | 07:50
svetnik55:
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"…Это было третье окунание барона, первые два мы совершили вместе"
russky77 19 января 2018 | 07:28
Растопили ему Селигер? Лучше бы по рецепту Конька-Горбунка...
erpetkur 19 января 2018 | 07:30
Надеюсь, та щука этому двойнику ничего не откусила?
vbsvob 19 января 2018 | 07:35
Ну окунался - это его дело, а нам то зачем об этом знать. Церковные новости, как и церковь в целом, должны быть отделены от государства согласно конституции. Но разве он соблюдает основной закон?! Там рядом монастырь, вот бы в него подался в монахи, раз такой "праведный".
put__out 19 января 2018 | 07:45
vbsvob: Не забывайте, он окунулся со слов Пескова...
sedoi63 19 января 2018 | 07:35
Спец операция по захвату власти на носу?
vlad_kondrat 19 января 2018 | 07:35
Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и охунулся в прорубь на Селигере
xuato 19 января 2018 | 07:36
В Селигер джакузи за 50 000 долларов вмонтировали для амператора?
sunday_refugee 19 января 2018 | 07:39
Ещё здоровее стал, пaдлa.
smart2002 19 января 2018 | 07:40
Надо его в монахи постричь, по старинной византийской традиции! Они еще, правда, любили ослеплять и оскоплять вдовесок...
ostanovka 19 января 2018 | 07:40
Религия, вера - это вопрос совести и личной жизни человека. Путина зачем-то суют в экран, как он крестится, как со свечкой стоит, как ныряет. Это по сути демонстрирование на публику своего белья.
put__out 19 января 2018 | 07:41
Фото сисяна, как говорят тут портянычи, - в студию!
irosh 19 января 2018 | 07:42
Какая радость! Просто счастье для всех россиян!
isnowanaarene 19 января 2018 | 07:44
А был ли мальчик?