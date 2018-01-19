Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о повышении уровня безопасности детского отдыха
Его автором выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Предлагается, в частности, ввести новую форму общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта Федерации по организации детского отдыха. Региональные правительства должны сделать публичным реестр учреждений, обеспечивающих детский отдых. Также предполагается утвердить в регионах списки рекомендуемых туристических маршрутов для прохождения организованными группами детей и разместить их на сайтах органов исполнительной власти.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fikus74 19 января 2018 | 07:44
Опять филькины грамоты госдурцы строчат.
ostanovka 19 января 2018 | 07:49
По Ирине, лучшее место для детей - спецприемник. Полный контроль и безопасность, и все на виду. И этапом по маршруту, под охраной автоматчиков, как в джунглях. Будни какой-то великой страны.
alexey65 19 января 2018 | 08:04
Чиновники, как всегда перестраховываются. Прошлым летом запретили все детские спортивные лагеря, которые устраивали тренеры своим ученикам.
Вызвали тренеров в федерации и запретили устраивать выезды в категорической форе, продублировав требование через арендодателе залов.
Мой бывший тренер проводил такие спортивные летние лагеря на море каждый год в течение более 30 лет.
В прошлом не стал.
Не захотел зал терять.