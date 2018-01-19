Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о повышении уровня безопасности детского отдыха

Его автором выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Предлагается, в частности, ввести новую форму общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта Федерации по организации детского отдыха. Региональные правительства должны сделать публичным реестр учреждений, обеспечивающих детский отдых. Также предполагается утвердить в регионах списки рекомендуемых туристических маршрутов для прохождения организованными группами детей и разместить их на сайтах органов исполнительной власти.