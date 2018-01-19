В Бурятии в школе, на которую напали вооруженные подростки, отменены занятия
Оперативный штаб из представителей силовых структур работает в школе в поселке Сосновый Бор в Бурятии, где вооруженный подросток напал на учеников и устроил пожар, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» информированный источник. В оперативный штаб вошли представители МЧС, МВД, Следственного управления, министерства здравоохранения и министерства образования республики. Министр образования Баир Баторов сообщил агентству, что занятия в школе отменены. По предварительным данным следствия, утром в пятницу двое учеников 9 класса одной из школ, расположенной в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, с топором напали на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью подожгли учебное помещение. В результате ранения получили три ученика и учитель. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии3
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erpetkur 19 января 2018 | 07:27
Пружина под скрепка передать оказалась?
bolshoysceptic 19 января 2018 | 07:37
Стабильность по-окурку!
vlad_kondrat 19 января 2018 | 07:39
Он просто ополщенцом оказался. Видимо по стопам родителя пошел.
Алтан ты кем хочешь стать после школы?
Как отец, на Украине в танке воеват!