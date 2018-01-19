Дипломаты из России, Ирана и Турции встретятся в Сочи, где проведут переговоры об урегулировании ситуации в Сирии

Сегодняшняя встреча, по сути, станет репетицией предстоящего в конце января Конгресса национального диалога Сирии. На этом форуме будет запущен процесс работы над новой конституцией арабской республики, — говорил ранее спецпредставитель российского президента Александр Лаврентьев. В законодательном процессе, по его словам, принять участие смогут как правительство, так и вооруженная оппозиция. Подготовку будущей встречи накануне по телефону обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Кстати, участниками предстоящего Конгресса могут стать и представители ООН. Приглашение на форум, например, получил спецпосланник Стаффан де Мистура. Однако дипломат пока воздерживается от комментариев по этому поводу. Россия, Турция и Иран, чьи представители проведут сегодняшнюю встречу, официально носят статус стран-гарантов прекращения огня в Сирии.