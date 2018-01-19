Дипломаты из России, Ирана и Турции встретятся в Сочи, где проведут переговоры об урегулировании ситуации в Сирии
Сегодняшняя встреча, по сути, станет репетицией предстоящего в конце января Конгресса национального диалога Сирии. На этом форуме будет запущен процесс работы над новой конституцией арабской республики, — говорил ранее спецпредставитель российского президента Александр Лаврентьев. В законодательном процессе, по его словам, принять участие смогут как правительство, так и вооруженная оппозиция. Подготовку будущей встречи накануне по телефону обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Кстати, участниками предстоящего Конгресса могут стать и представители ООН. Приглашение на форум, например, получил спецпосланник Стаффан де Мистура. Однако дипломат пока воздерживается от комментариев по этому поводу. Россия, Турция и Иран, чьи представители проведут сегодняшнюю встречу, официально носят статус стран-гарантов прекращения огня в Сирии.
Комментарии4
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ostanovka 19 января 2018 | 07:19
После глупых заявлений русских что они освободили от исиса территорию в три раза больше, чем Сирия, и последующего уничтожения исисом рашистской базы в хмеймиме русское участие в каких бы то ни было переговорах по Сирии выглядит просто тяффкать из-под лавки облезлой шавки, тупой но самоуверенной. Таких позорных участников держат для стеба, только.
vaka257 19 января 2018 | 07:25
Пустые разговоры и встречи - США всё равно будет поддерживать оппозицию ,да и Израиль будет переиодически разбираться с базами...
xuato 19 января 2018 | 07:30
Опять ансамбль путинской пляски поедет в Сирию.
vlad_kondrat 19 января 2018 | 07:33
А как же дипломаты из Сев Кореи и Зимбабве, их почему не пригласили сирийского тигра делить. Нужна альтернативная лига наций. СевКорея, Зимбабве, Иран и Венесуэлла - все людоеды под одной крышей в Москве, в Колонном зале Дома союзов.