Российские студенты начали флешмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации
В интернете появились ролики, снятые в Рязановском сельскохозяйственном техникуме Ульяновской области, а также, предположительно, в Академии гражданской защиты МЧС, пишет «Медуза». Оба видео в целом повторяют сюжет клипа ульяновских курсантов с пародией на песню «Satisfaction», из-за которого разразился скандал. Молодые люди в нижнем белье, танцуя, изображают занятие хозяйственными делами в общежитии.
Накануне губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил руководство института гражданской авиации не отчислять первокурсников. По его словам, это «точно не добавит им патриотизма и во¬спитания». Но они, по его словам, должны понести соразмерное наказание. Сегодня Морозов планирует встретиться с самими студентами и их родителями, чтобы поговорить «как отец» и «как кадровый офицер».
В законодательстве нет оснований для преследования молодых людей, — сказал «Эху Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. У них могут быть проблемы только с внутренними уставами, — считает адвокат. Также Павел Чиков выразил уверенность, что для курсантов не будет никаких юридических последствий после этой истории.
Комментарии5
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vaka257 19 января 2018 | 07:16
Эти флешмобы показывают ,что молодёжь прекрасно разбирается ,где мракобесие ,а где обыкновенное веселье...Путинщина не всем загадила мозги...
ur_sus 19 января 2018 | 07:51
vaka257:
чем чаще ботоксный будет в прорубь погружаться, тем глубже страна уйдёт в маразм...
erpetkur 19 января 2018 | 07:23
Так так. Одни режут, другие танцуют. Не пора ли попадье выйти вон?
xuato 19 января 2018 | 07:33
Мышь родила слона. В чем вина студентов? Они оправились в церкви, подожгли управление ФСБ, изнасиловали Поклонскую? Раздули попы во всемирный скандал, крутят ролики у всех СМИ.
ramun 19 января 2018 | 07:34
Так и до весны не далеко.
Никогда не угадаешь,когда и с чего начинается очередная нежданная весна.