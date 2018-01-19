Акции протеста политика Алексея Навального неожиданно стали согласовывать местные власти в разных городах России
Даже там, где всегда отказывали, сейчас санкционируют проведение мероприятий, — рассказал на своем канале в YouTube сам Навальный. Он планирует провести всероссийскую забастовку избирателей 28 января. Целью акции политик ставит бойкот выборов президента.
Комментарии7
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igor20012 19 января 2018 | 07:16
Видимо в кремле посчитали, что на явку это не очень сильно повлияет, да и явка сама, главное-как и кто будет считать !
chapter_2 19 января 2018 | 07:29
igor20012: Забастовка избирателей 18.03.2018 г. - первая в современной России политическая забастовка.
vaka257 19 января 2018 | 07:19
Ну так,чиновники понимают,что на Западе за них взялись серьёзно...Понимают ,что могут попасть под санкции...
realtor_igor 19 января 2018 | 07:24
Ищут повод посадить?
sunday_refugee 19 января 2018 | 07:45
Ситуация выходит из-под контроля?
ha12raz 19 января 2018 | 07:47
Лучше вбросить бюллетни с подделками, чем бойкот........поняли в Кремле..
put__out 19 января 2018 | 07:58
ha12raz: Так один хрен вбросят...