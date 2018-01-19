Правительство России решило создать опорный банк для расчетов по гособоронзаказу и крупным госконтрактам
Об этом сообщило Министерство Финансов. Возможно, такой банк должен стать основным объектом западных санкций, чтобы другие банки не были затронуты, — такое мнение «Эху Москвы» высказал бывший Председатель Центробанка России Сергей Дубинин. Минфин уточняет, что необходимые процедуры для передачи банка в собственность России будут приняты в ближайшее время.
Комментарии2
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lenin3 19 января 2018 | 07:16
А почему такой банк нельзя сделать для, например, расчетов по образованию или медицине? Или просто с одного банка будет легче своровать увеличившееся финансирование оборону, бюджет которого никто не знает точно?
ostanovka 19 января 2018 | 07:42
Правильно. Свои деньги лучше держать в своем кармане.