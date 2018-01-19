Правительство России решило создать опорный банк для расчетов по гособоронзаказу и крупным госконтрактам

Об этом сообщило Министерство Финансов. Возможно, такой банк должен стать основным объектом западных санкций, чтобы другие банки не были затронуты, — такое мнение «Эху Москвы» высказал бывший Председатель Центробанка России Сергей Дубинин. Минфин уточняет, что необходимые процедуры для передачи банка в собственность России будут приняты в ближайшее время.