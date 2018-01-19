При нападении на школу в Улан-Удэ ранены пять человек, в том числе учительница и сам нападавший
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным ТАСС госпитализированы четверо. Ранее местные СМИ сообщили, что утром в школу в поселке Сосновый Бор ворвался вооруженный топором старшеклассник с «коктейлем Молотова» и устроил пожар. Здание сильно пострадало от огня.
Комментарии3
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djuga 19 января 2018 | 07:16
Какая-то эпидемия бытового терроризма началась.
rabbitgreen 19 января 2018 | 07:34
djuga: А что бы Вы хотели? Столько лет прививать людям агрессию, а потом ждать, что бы они были белые и пушистые? "Посеявший ветер- пожнёт бурю". И это только начало, ещё цветочки, так сказать. Это только привет ещё. Соловьёвым- киселёвым.
halifax 19 января 2018 | 07:18
Прорвало шизоидов.