При нападении на школу в Улан-Удэ ранены пять человек, в том числе учительница и сам нападавший

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным ТАСС госпитализированы четверо. Ранее местные СМИ сообщили, что утром в школу в поселке Сосновый Бор ворвался вооруженный топором старшеклассник с «коктейлем Молотова» и устроил пожар. Здание сильно пострадало от огня.