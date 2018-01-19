США планируют перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к будущему году

Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии американской газеты The New York Times. По словам ее источников из числа чиновников, администрация Дональда Трампа «действует быстрее, чем ожидалось». Издание отмечает, что сам президент сказал в интервью агентству Reuters, что данная операция займет больше года.