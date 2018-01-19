В американском городе Хьюстон штата Техас потерпел крушение частный вертолет с оппозиционными политиками из Зимбабве

Жертвами крушения стали пять человек, один выжил, но получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Нью-Мексико. Авария произошла в горной местности вечером 17 января, но вертолет обнаружили только на следующий день. Причины ЧП не установлены.