В американском городе Хьюстон штата Техас потерпел крушение частный вертолет с оппозиционными политиками из Зимбабве
Жертвами крушения стали пять человек, один выжил, но получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Нью-Мексико. Авария произошла в горной местности вечером 17 января, но вертолет обнаружили только на следующий день. Причины ЧП не установлены.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
epynda 19 января 2018 | 06:55
Новый метод для борьбы с оппозицией ...???
giochicago 19 января 2018 | 07:26
V gornoi mestnosti v Houston TX??