Автомобиль наехал на пешеходов на набережной Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро
Погиб восьмимесячный ребенок. Пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщает телеканал Globo со ссылкой на сотрудников спасательных служб. Инцидент произошел минувшим вечером, когда на набережной было много людей. Водитель задержан. Он утверждает, что во время езды с ним случился эпилептический припадок. В его машине, по информации телеканала, были обнаружены препараты от эпилепсии.
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koshkaedu 19 января 2018 | 07:21
Капакабана - как много в этом звуке для сердца ...