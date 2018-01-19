При нападении на школу в Улан-Удэ ранены пять человек, в том числе учительница и сам нападавший
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным ТАСС госпитализированы четверо. Ранее местные СМИ сообщили, что утром в школу в поселке Сосновый Бор ворвался вооруженный топором старшеклассник с «коктейлем Молотова» и устроил пожар. Здание сильно пострадало от огня.
Комментарии24
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epynda 19 января 2018 | 06:52
Американская демократия добралась уже и до Улан - Удэ...
opiatnovyi63 19 января 2018 | 07:00
epynda: Продолжение пермской резни..
arye_11 19 января 2018 | 07:12
opiatnovyi63:
Что у американских школьных террористов, что у российских, мотивы одинаковы - завихрения в голове и подростковые комплексы.
А вот специфика исполнения разная.
В Америке приходят в школу с пистолетом или автоматом, а в России с топором и бутылкой Молотова.
kokeshi 19 января 2018 | 07:06
epynda: а? Ну да, Америку мы догоняем, как и обещано было.
zkotor 19 января 2018 | 07:12
epynda: Нет, это боевой бурят тоскующий по лаврам своих соплеменников в лугандонии
edyatel 19 января 2018 | 07:39
epynda: А Вы что думали, что открытая страна, частный капитал и отсутствие идеологии способны воспитывать?
Дух потребительства и наживы никогда не делал людей чище и благородней
gs1112 19 января 2018 | 06:53
Патриот бандеровцев в школе выявлял.
nikolashin2017 19 января 2018 | 06:53
итог правления вождя,
чекиста,вора,главаря...
edyatel 19 января 2018 | 07:41
nikolashin2017: Итог вашего воспитания.
Такими придурками править бессмысленно
nikolashin2017 19 января 2018 | 07:55
edyatel: тогда и ты тоже...
uaslavaua 19 января 2018 | 06:58
Включение в школьную программу уроков православия, а также воспитание в духе семейных ценностей приносит свои плоды
edyatel 19 января 2018 | 07:44
uaslavaua: И православие и семейные ценности - основа индивидуализма.
Явно не хватает Советского коллективного воспитания.
igor20012 19 января 2018 | 07:02
Поджег школу ? Хотел очистить ее от скверны "божественным огнем очищения" ! Почему раньше инквизиция всех несогласных сжигала ? Вот что истинная религия делает !
sbk 19 января 2018 | 07:04
Благодарный ученик..
stoik33 19 января 2018 | 07:05
Бедные дети...
vaka257 19 января 2018 | 07:06
Наглядные примеры,как как школа достала своих учеников...
peresvet73 19 января 2018 | 07:09
У Путина гон - всё горит и взрывается.
korol74 19 января 2018 | 07:10
Ненавистью пропитано буквально всё.Интересно о чём думал Путин и К в 2014 году выпуская джина из бутылки?
edyatel 19 января 2018 | 07:13
korol74: О чём думали все Вы предавая Советскую власть и Советскую идеологию в 1991 году?
zkotor 19 января 2018 | 07:15
korol74: для подворотной крысы слишком сложно понять, что рано или поздно массированная возгонка злобы и агрессии обернётся внутрь страны. У каддафи в последние пол часа жизни было время подумать об этом
zztop1960 19 января 2018 | 07:12
По старинке , по дедовски , с топором, на бензопилу денег не хватило
porvana_v_klochya 19 января 2018 | 07:13
Да уж, не оскудевает сайт Эха идиотами ( судя по комментам ). Ну а чему тут удивляться то? Как говорится, каков поп, таков и приход.
yar_10i_ban_ 19 января 2018 | 07:13
Пора возвращать цензуру.
В советское время, этот урод не узнал бы в Улан -Удэ
о случае в Перми и
не повторил бы подобное.
realtor_igor 19 января 2018 | 07:21
Почему то промелькнула аналогия с одним персонажем, который "огнем и мечом"...