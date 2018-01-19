Четыре человека пострадали в результате ЧП в школе в Улан-Удэ

Три человека пострадали в результате нападения подростка с топором в школе в Улан-Удэ, также госпитализирован сам нападавший. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии. «Пострадали четыре человека: одна учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение. Все они доставлены в медучреждения», — сказал представитель министерства. Мальчик, напавший с топором на учеников и учительницу, доставлен в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ, двух человек оперируют в военном госпитале в поселке Сосновый Бор «У них колото-резаные раны», — добавил собеседник агентства.