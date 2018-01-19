Четыре человека пострадали в результате ЧП в школе в Улан-Удэ
Три человека пострадали в результате нападения подростка с топором в школе в Улан-Удэ, также госпитализирован сам нападавший. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Бурятии. «Пострадали четыре человека: одна учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение. Все они доставлены в медучреждения», — сказал представитель министерства. Мальчик, напавший с топором на учеников и учительницу, доставлен в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ, двух человек оперируют в военном госпитале в поселке Сосновый Бор «У них колото-резаные раны», — добавил собеседник агентства.
Комментарии3
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democ 19 января 2018 | 06:45
Луна похоже вошла в какую то фазу... Астрологи есть? Прокомментируйте пожалуйста.
kosssty 19 января 2018 | 06:58
democ: Думаю луна здесь не причем, агрессивность взрослых от российской безнадёги передается детям.
democ 19 января 2018 | 07:24
kosssty: Ну да, только агрессия у детей обычно выражается через кулаки, но никак не через топоры и коктейли "Молотова".