На Гаити сотни человек пришли к посольству США, чтобы выразить протест против оскорбительных высказываний Трампа
Об этом сообщило агентство ЭФЭ. Манифестанты призвали гаитянское правительство выдворить из страны поверенного в делах США, если Трамп не прекратит «агрессию» против Гаити. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Трамп назвал некоторые страны, откуда приезжают мигранты, «грязными дырами». Государства Африканского союза, Гаити и ряд других государств сочли это оскорбительным и потребовали разъяснений. Впоследствии Трамп утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.
Комментарии6
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democ 19 января 2018 | 06:50
Весёлый человек Трамп. Тактичнее надо быть. Не каждая "дыра" хочет признавать себя "дырой".
w07s 19 января 2018 | 06:56
Против оскорбительного уровня жизни в Гаити не вышли? Не?!!!
mews Михаил 19 января 2018 | 07:01
Если Африка велика, и там есть самые разные страны, и многие имеют все основания возмущаться (в том же Габоне ВВП на душу раза в два больше албанского) то гаитянам в данном случае следовало бы тактично помолчать.
Есть один остров, на котором живут рядом две нации, состоящие из очень похожих людей (это. кстати, на заметку тем, кому кажется, что нация имеет этническую природу), живущих на похожей земле в похожих условиях. Одна может и не слишком богато, но достойно. Вторая - прозябает в нищете, и настолько плохо зарекомендовала себя, что первая предпочитает называть их общий остров старым колониальным именем, чтобы только не ассоциироваться со второй. И Трамп тут ни при чем.
Так, может, второй нации что-то в консерватории исправить, а не с "американской агрессией" бороться? Это, кстати, не только к ней относится....
opiatnovyi63 19 января 2018 | 07:04
Трамп наш человек, хотя в этом он не признаётся!
benin_papa__ 19 января 2018 | 07:45
Высказывания Трампа могут быть справедливыми, либо не справедливыми.
Только факты имеют значение.
Фактический материал можно исследовать и оценивать. Сравнивать, взвешивать и т.д.
А "возмущение" всего лишь эмоциональная оценка факта.
Гаитянцам не нравится тот факт, что государство Гаити не может произнести те же слова в отношение США без того, чтобы не выглядеть смешным.
Поэтому выбрана позиция обидеться. Обидеться не на собственную криворукость и безголовость, а якобы за всех людей, которые-де равны.
Что неправда. На Гаити нет людей, похожих на Илона Маска или Стива Джобса.
А белые американцы не создают в странах Африки англо-саксонские гетто, в которые правоверному титульному страшно сунуть нос.
И германцы, например, не митингуют в каком-нибудь Эр-Рияде за право устроить там Октоберфест.
Так что шли бы гаитянцы в школу. Учиться. Это единственный способ когда-нибуль перестать быть "дырой". И, как следствие, перестать обижаться.
sproter 19 января 2018 | 07:57
Гаити теперь наш брат. Дыра дырой, но обижается.