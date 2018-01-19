На Гаити сотни человек пришли к посольству США, чтобы выразить протест против оскорбительных высказываний Трампа

Об этом сообщило агентство ЭФЭ. Манифестанты призвали гаитянское правительство выдворить из страны поверенного в делах США, если Трамп не прекратит «агрессию» против Гаити. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Трамп назвал некоторые страны, откуда приезжают мигранты, «грязными дырами». Государства Африканского союза, Гаити и ряд других государств сочли это оскорбительным и потребовали разъяснений. Впоследствии Трамп утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.