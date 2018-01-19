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06:30, 19 января 2018

Шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой пройдет сегодня в Москве

Основная цель акции — привлечь внимание к правозащитной деятельности, — рассказал «Эху Москвы» один из организаторов Алексей Гаскаров. Сбор участников начнется в 19 часов в Новопушкинском сквере. Напомним, адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты националистами у станции метро «Кропоткинская» девять лет назад.

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