Шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой пройдет сегодня в Москве

Основная цель акции — привлечь внимание к правозащитной деятельности, — рассказал «Эху Москвы» один из организаторов Алексей Гаскаров. Сбор участников начнется в 19 часов в Новопушкинском сквере. Напомним, адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты националистами у станции метро «Кропоткинская» девять лет назад.