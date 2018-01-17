Шествие памяти адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой пройдет завтра в Москве

Шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой пройдет в Москве в пятницу, 19 января. Шествие начнется у Новопушкинского сквера, пройдет по бульварам и завершится возложением цветов на месте гибели Маркелова и Бабуровой — у дома N3 по улице Пречистенка, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции Алексей Гаскаров.

«Акция традиционно носит правозащитный характер и объединяет разных людей, но всех, для кого важна тема политических свобод, потому что Стас и Настя в первую очередь были активистами-правозащитниками. Традиционно на эту акцию приходят разные люди: и левые, и либералы, — все те, для кого ценности демократии и политической конкуренции являются первичными», — рассказал он.

По словам А.Гаскарова, на акции будут подняты темы предстоящих президентских выборов и недопуска на них оппозиционных кандидатов, нападения на офис правозащитной организации «Мемориал», преследования гомосексуалов в Чечне, ликвидации профсоюза МПРА в Санкт-Петербурге. Кроме того, отдельная колонна будет посвящена журналисту «Новой газеты» Али Ферузу, который находится в депортационной тюрьме.

«В целом эти эпизоды формируют некую картину закручивания гаек. Соответственно, основная идея – показать, что в России остаются еще люди, для которых политические свободы являются важной ценностью. Мы пытаемся всему этому натиску противопоставить такую акцию гражданской солидарности», — заключил А.Гаскаров.

Акция начнется в 19.30.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Маркелов погиб на месте, Бабурова скончалась вечером в 1-й Градской больнице. Суд признал виновными в убийстве радикальных националистов Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы. Организатор убийства, один из лидеров «Боевой организации русских националистов» Илья Горячев осужден на пожизненное заключение.