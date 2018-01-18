Беспилотник впервые использовали для спасения утопающих
Как пишет издание «Нью Дейли», с помощью похожего на вертолет дрона австралийские спасатели сбросили двоим подросткам-серферам специальную капсулу. В ней был самонадувающийся спасательный плот. На нем подростки благополучно дождались помощи.
Комментарии1
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zik14 18 января 2018 | 20:07
Ребята спаслись. А наши местные оппозиционэры утопли бы, передравшись)))