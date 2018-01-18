В Москве задержали противников точечной застройки
По данным портала «ОВД-инфо», полицейские посадили в автозак пять человек, один из них является журналистом (какого именно издания, не уточняется).
Против строительства жилого дома протестуют местные жители на улице Кравченко.
Комментарии4
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sim202_ 18 января 2018 | 19:38
Вы чё, холопы, место забыли" А ну, марш на выборА , Путина выбирать!!!
kriimsdyk 18 января 2018 | 19:47
Танцевали голыми при луне?
vadimp 18 января 2018 | 19:55
"Против строительства жилого дома протестуют местные жители на улице Кравченко."
Ага, ага. Тоже как-то протестовали. И раз, и два. Только вот через 3 года, 24 этажную "дурынду" все одно впихнули. Уж больно жирна эта "точечная"!
malanoff 18 января 2018 | 20:05
В Москве застраивать масштабно. Центр в реновацию первым и медленно переходить к окраинам.