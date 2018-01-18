Пресненский суд Москвы оставил под арестом до конца апреля Бориса Грица, напавшего на Татьяну Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы оставил под арестом до конца апреля Бориса Грица, напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Решение вынес судья Евгений Найденов. Как передают информагентства, обвиняемый против продления меры пресечения не возражал.

По данным следствия, 23-го октября Гриц проник в редакцию «Эха» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Его обвиняют в покушении на убийство. Адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин сообщил, что эксперты выявили у обвиняемого параноидальную шизофрению.