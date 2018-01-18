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19:31, 18 января 2018

Пресненский суд Москвы оставил под арестом до конца апреля Бориса Грица, напавшего на Татьяну Фельгенгауэр

Пресненский суд Москвы оставил под арестом до конца апреля Бориса Грица, напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Решение вынес судья Евгений Найденов. Как передают информагентства, обвиняемый против продления меры пресечения не возражал.

По данным следствия, 23-го октября Гриц проник в редакцию «Эха» и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Его обвиняют в покушении на убийство. Адвокат потерпевшей Сергей Бадамшин сообщил, что эксперты выявили у обвиняемого параноидальную шизофрению.

Комментарии

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sveklotron_7 18 января 2018 | 19:36

Политзаключенный и узник совести

mr_vaxo_ 18 января 2018 | 19:53

sveklotron_7: Хорошая новость для тебя, свекловичный.
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В ночь на четверг, 18 января, в деревне Буркин, к западу от Дженина, бойцы спецподразделения по борьбе с террором пограничной полиции Израиля (ЯМАМ), при поддержке военных (ЦАХАЛ) и общей службы безопасности (ШАБАК), провели операцию, целью которой была нейтрализация или задержание террористов, причастных к убийству раввина Разиэля Шеваха.

Разыскиваемые забаррикадировались в доме и открыли огонь по спецназовцам. В ходе перестрелки один из террористов был уничтожен, двое других подозреваемых задержаны (один из них ранен). При проведении операции дом, в котором скрывались террористы, был взорван. Позже с помощью бульдозеров это здание разрушили окончательно.

В ходе проверки после разрушения здания было обнаружено тело еще одного уничтоженного террориста.

Пресс-служба министра обороны Авигдора Либермана направила в СМИ его комментарий по поводу проведенной операции. Министр подтвердил, что проведена сложная и успешная операция по захвату убийц раввина Разиэля Шеваха. "Где бы террористы ни скрывались, мы достанем их всюду", – заявил Либерман.

andreyoo 18 января 2018 | 20:12

mr_vaxo_: Замечательно! Но какое это имеет отношение к взаимоотношениям Грица и Фельгенгауэр?

mr_vaxo_ 18 января 2018 | 20:22

andreyoo: Никакого. Абсолютно.
так же как и слова свекловичного.
Я просто хотел его порадовать.

А Гриц, что Гриц, сумасшедший и есть сумасшедший. Его израильские знакомые сразу это сказали.

putinnavsegda 18 января 2018 | 19:44

Выпустят после "выборов" со справкой, "либералов" кошмарить будет

malanoff 18 января 2018 | 19:54

Усомнились , что Гриц дурак . Как бы самим это не передалось. Улюкаева быстрей освободят , чем Васильеву после новой посадки.

rico76 18 января 2018 | 20:10

По «некоторым данным» именно форум Эха, где царит атмосфера ненависти и мог послужить причиной обострения шизофрении у Грица.
Так, что получается вся ответственность за это покушение лежит на главном редакторе Эха, который не контролирует работу модераторов!

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