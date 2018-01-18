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19:30, 18 января 2018

В Крым поставили дизельные генераторы немецкой компании MAN

Источник РБК утверждает, что их получил местный судозавод «Залив» для строительства аварийно-спасательного судна. Причем из-за санкций предприятие не смогло купить финское оборудование. Немецкая компания MAN заявляет, что ничего не поставляла, но не исключает перепродажи генераторов.

Ранее в обход санкций в Крым были поставлены турбины «Сименс» для электростанции. Это стало причиной крупного скандала.

Комментарии

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tag188 18 января 2018 | 19:33

Патриоты, вы что, даже генераторы делать сами уже не можете?
А как же "импортозамещение" гордо шагающее по стране?

andreyko_75 18 января 2018 | 19:36

Сейчас кастрюлеголовые вой поднимут а их Германия на "хутор" пошлёт!

pnh__ptn 18 января 2018 | 19:38

andreyko_75: Ведроголовые подставили Германию. В очередной раз.

andreyko_75 18 января 2018 | 19:41

pnh__ptn:
------------------
Украина уже насточертела Германии.
Никто не хочет за свой счет решать проблемы кастрюлеголовой власти.

kapitonovih_35 18 января 2018 | 19:43

andreyko_75: немцы кастрюлеголовых хероев явно имеют во все нужные отверстия...и тихо посмеиваются при этом...

andreyko_75 18 января 2018 | 19:59

Мля,такое впечатление что Россия закупая в Европе оборудование специально тролит лохов кастрюлеголовых.

ostapbey 18 января 2018 | 20:35

andreyko_75: немцы за Воронеж переживают.. А то мало ли чего Путин введет в ответку..
Даже..

halifax 18 января 2018 | 20:07

andreyko_75: компании МАN убытки в десятки ярдов зелени карячатся. Не бзди, органы разберутся откуда моторчики взялись. Акулам капитализма плевать на политиков с их терками. Их интересуют легальность доходов и минимум убытков. Кого куда посылать будут решать не в Украине и уж точно не в России. Короче, смотрим кино дальше.

shicotus_live 18 января 2018 | 19:37

Отлично,
Сименс протоптала дорожку, Как кинуть америкосов с их тупыми санкциями и получить прибыль. ))
Теперь по ней пошли ребята из МАНа))

pit_in_piter 18 января 2018 | 20:07

shicotus_live: *с их тупыми санкциями*
Гражданин, видимо, забыл как кричали думаки и мне санкций, и мне! Какие же они тупые?
А как же обещанное импортозамещение и 25 млн рабочих мест?
А почему прибыль получил немецкий MAN, а не "Силовые машины" из СПб? Нет у вас ответа, потому как 3,14деть-не мешки ворочать.

sveklotron_7 18 января 2018 | 19:38

tag188: Прокладыш, а как же санкции? Почему Благословенный Запад допустил сие безобразие!? Маккейн, памаги!

makhnaehe 18 января 2018 | 19:48

tag188: Генераторы делать можем, но купить быстрей и интересней. Смотрите как говно у бандеровцев вскипело.

ostapbey 18 января 2018 | 20:31

makhnaehe: а ты не показывай под шконкой свой кипящий ужин..

тем более что и MAN на грубость нарывается.. Как и Симменс..
Даже..

albert_streiselkuchen 18 января 2018 | 19:55

А почему санкционные генераторы не подавили экскаваторами, как польские яблочки?

lenin3 18 января 2018 | 19:58

albert_streiselkuchen: так трактор тоже санкционные, своих не давят...)))

ginbin_ 18 января 2018 | 20:01

Надо дрова заготавливать и паровые котлы делать. Хотя куда там, лес китайцам весь продали. Значит зовите галерного раба, пусть веслами гребет.

dnipro_ev 18 января 2018 | 19:35

Привезли в тайне, не значит поставили....сейчас опять обкакаются путинские горестроители

sisyanfashist 18 января 2018 | 19:41

dnipro_ev: Обкакаются хохлы ,ибо Сименс как работал в России так и работает , и МАН сделает так же ! Это бизнес , ничего личного , а вот до небратьев им похер , денег от них не дождешься они только клянчить могут !)))

yuxs 18 января 2018 | 20:09

sisyanfashist: Siemens уходит из России — компания сделала официальное заявление.
Поставки оборудования по госзаказам в Россию немецкая компания прекратила. И дала довольно развернутое пояснение своему категоричному решению. Все, в буквальном смысле, улетело в трубу. Точнее в трубы.
В корпорации возмущены перемещением четырех таманских турбин в Крым. По мнению руководства Siemens, это противоречит некоторым пунктам контракта и "подрывает доверие и правила ЕС".
Компания планирует прекратить сотрудничество с российской "Интеравтоматикой" и еще рядом предприятий. Поставку генераторов компаниям подконтрольным государству также прерывают. Официальное письмо на официальном сайте Siemens.
Корпорация проводит собственное расследование, чтобы определить нарушения и степень их тяжести.

andreyko_75 18 января 2018 | 19:54

dnipro_ev:
--------------
В мае уже запускают Симферопольскую ТЭЦ на Сименсах.
Херой мля недоделанный!

podwodnik 18 января 2018 | 19:38

У патриотов потенция заканчивается на лозунгах и разговорах. А как доходит до дела они ничего не могут. Интересно Путину к проезду по пустой Москве сделают отечественное авто или снова на "Мерседесах" поедет?

ostapbey 18 января 2018 | 20:33

podwodnik: у него русско отечественный запорожец завода АМО москвы..
на нем и поедет НОЧЬЮ!!!

sensei54 18 января 2018 | 19:39

Может это какой-нибудь Ganz венгерский? Они раньше клепали МАНовские дизели.

liberal_vulgaris 18 января 2018 | 19:40

Кхм. Хохлы, по-моему немцы над вами цинично глумятся :)

eduard53 18 января 2018 | 19:42

Что ж это кремлядь раз за разом расписывается в полной технической деградации на своей поднадзорной территории?

ha12raz 18 января 2018 | 19:44

Сами в дерьме и задача всех в нем измазать.

punyoshohlai 18 января 2018 | 19:45

Ожидаемо. Ничего своего. Вообще ничего.

makhnaehe 18 января 2018 | 19:45

Финны оказались лохи, а немцы оказались проворней, заработали.

paracetomol 18 января 2018 | 19:48

а чё ЯМЗ и Тутаевкий моторный заводы уже в хлам ??? патриоты хреновы (((

benin_papa__ 18 января 2018 | 19:48

Совки что-то удачно умыкнули, эка невидаль.
Да в этой стране почти всё краденое. Всё остальное купленное.
Пришедшие 100 лет назад к власти проклятьем заклейменные голодные и рабы, артикула "кто был ничем", хорошо умеют разве что вскипать "разумом возмущённым".

(комментарий скрыт)

eduard53 18 января 2018 | 19:54

А чё бухтим только за Крым и энергомаш?
Вот ещё, ИМХО, красноречивый пример нашего неважного тех.уровня.
Курсирующий меж Москвой и Питером скоростной ж/д экспресс "Сапсан"
полностью (кроме названия) - того же производства - "Сименс".
Так что, причин для путриотической гордости опять же не густо.

askol2016 18 января 2018 | 19:54

Путинисты, как обычно, применили мошенническую схему покупки санкционного товара через посредника ВТРИДОРОГА! Что, бюджетных денег жалко, что ли? К сожалению, в этой стране мнением налогоплательщиков не интересуются, а расследований проводить некому...

piter_ug 18 января 2018 | 19:56

Ватноголовые любят ругать Запад, но шагу без него ступить не могут.

jetsam 18 января 2018 | 20:08

piter_ug: ой вы всеврете - зайдите в (почти) любой зоомагазин, попросите стопку пластмассовых мисок (для кошек или собак) и прочитайте, откуда их завозят... Вы удивитесь, но большАя часть из КНДР.
а наш брат Ким - совсем не Запад :)

patriot1980 18 января 2018 | 19:58

Какая-то чересчур нарочитая новость:

Вчера в Крым (еще раз в Крым, в Крым, в Крым) прямо с Кениг-штрассе были поставлены турбины немецкой (еще раз для тупых: немецкой, германской) компании МАН (Эм-А-эн)
Сопровождал турбину штандартенфюрер Исаев.

(комментарий скрыт)

ura_123 18 января 2018 | 20:04

Дизельный генератор МАN... Соляр 40 рубликов за литр.. Генератор промышленный..
Учитывая качество соляра в РФ ,будет очень забавно наблюдать как санкционники будут метаться в поисках запчастей. Тут на алиэкспресс не закажешь)))

jetsam 18 января 2018 | 20:05

Самое смешное - как всегда схитрожопили мы, а отдуваться и доказывать "мы не идиоты" придется другим - в данном случае MAN.
Ну а мы будет надувать щеки и рассказывать, что мы набили морду гейропе (купив ее генераторы, почти у нее самой).
не хватает еще срубить яблони в воронеже и раздавить склад с водкой "Абсолют" или "Смирновская", чтоб гейропе стало совсем плохо....

* хотя самая страшная тайна россии и ее тайное оружие "на крайняк"- если провести честные выборы - гейропа может подавиться слюной, но это - оружие про запас, на черный день...

sproter 18 января 2018 | 20:08

Даже на дружественнокитайский Deutz патриотизьму не хватило (который Weichai).

oktai 18 января 2018 | 20:21

С политическим руководством Германии пора кончать.

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