В Крым поставили дизельные генераторы немецкой компании MAN
Источник РБК утверждает, что их получил местный судозавод «Залив» для строительства аварийно-спасательного судна. Причем из-за санкций предприятие не смогло купить финское оборудование. Немецкая компания MAN заявляет, что ничего не поставляла, но не исключает перепродажи генераторов.
Ранее в обход санкций в Крым были поставлены турбины «Сименс» для электростанции. Это стало причиной крупного скандала.
Комментарии39
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tag188 18 января 2018 | 19:33
Патриоты, вы что, даже генераторы делать сами уже не можете?
А как же "импортозамещение" гордо шагающее по стране?
andreyko_75 18 января 2018 | 19:36
Сейчас кастрюлеголовые вой поднимут а их Германия на "хутор" пошлёт!
pnh__ptn 18 января 2018 | 19:38
andreyko_75: Ведроголовые подставили Германию. В очередной раз.
andreyko_75 18 января 2018 | 19:41
pnh__ptn:
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Украина уже насточертела Германии.
Никто не хочет за свой счет решать проблемы кастрюлеголовой власти.
kapitonovih_35 18 января 2018 | 19:43
andreyko_75: немцы кастрюлеголовых хероев явно имеют во все нужные отверстия...и тихо посмеиваются при этом...
andreyko_75 18 января 2018 | 19:59
Мля,такое впечатление что Россия закупая в Европе оборудование специально тролит лохов кастрюлеголовых.
ostapbey 18 января 2018 | 20:35
andreyko_75: немцы за Воронеж переживают.. А то мало ли чего Путин введет в ответку..
Даже..
halifax 18 января 2018 | 20:07
andreyko_75: компании МАN убытки в десятки ярдов зелени карячатся. Не бзди, органы разберутся откуда моторчики взялись. Акулам капитализма плевать на политиков с их терками. Их интересуют легальность доходов и минимум убытков. Кого куда посылать будут решать не в Украине и уж точно не в России. Короче, смотрим кино дальше.
shicotus_live 18 января 2018 | 19:37
Отлично,
Сименс протоптала дорожку, Как кинуть америкосов с их тупыми санкциями и получить прибыль. ))
Теперь по ней пошли ребята из МАНа))
pit_in_piter 18 января 2018 | 20:07
shicotus_live: *с их тупыми санкциями*
Гражданин, видимо, забыл как кричали думаки и мне санкций, и мне! Какие же они тупые?
А как же обещанное импортозамещение и 25 млн рабочих мест?
А почему прибыль получил немецкий MAN, а не "Силовые машины" из СПб? Нет у вас ответа, потому как 3,14деть-не мешки ворочать.
sveklotron_7 18 января 2018 | 19:38
tag188: Прокладыш, а как же санкции? Почему Благословенный Запад допустил сие безобразие!? Маккейн, памаги!
makhnaehe 18 января 2018 | 19:48
tag188: Генераторы делать можем, но купить быстрей и интересней. Смотрите как говно у бандеровцев вскипело.
ostapbey 18 января 2018 | 20:31
makhnaehe: а ты не показывай под шконкой свой кипящий ужин..
тем более что и MAN на грубость нарывается.. Как и Симменс..
Даже..
albert_streiselkuchen 18 января 2018 | 19:55
А почему санкционные генераторы не подавили экскаваторами, как польские яблочки?
lenin3 18 января 2018 | 19:58
albert_streiselkuchen: так трактор тоже санкционные, своих не давят...)))
ginbin_ 18 января 2018 | 20:01
Надо дрова заготавливать и паровые котлы делать. Хотя куда там, лес китайцам весь продали. Значит зовите галерного раба, пусть веслами гребет.
dnipro_ev 18 января 2018 | 19:35
Привезли в тайне, не значит поставили....сейчас опять обкакаются путинские горестроители
sisyanfashist 18 января 2018 | 19:41
dnipro_ev: Обкакаются хохлы ,ибо Сименс как работал в России так и работает , и МАН сделает так же ! Это бизнес , ничего личного , а вот до небратьев им похер , денег от них не дождешься они только клянчить могут !)))
yuxs 18 января 2018 | 20:09
sisyanfashist: Siemens уходит из России — компания сделала официальное заявление.
Поставки оборудования по госзаказам в Россию немецкая компания прекратила. И дала довольно развернутое пояснение своему категоричному решению. Все, в буквальном смысле, улетело в трубу. Точнее в трубы.
В корпорации возмущены перемещением четырех таманских турбин в Крым. По мнению руководства Siemens, это противоречит некоторым пунктам контракта и "подрывает доверие и правила ЕС".
Компания планирует прекратить сотрудничество с российской "Интеравтоматикой" и еще рядом предприятий. Поставку генераторов компаниям подконтрольным государству также прерывают. Официальное письмо на официальном сайте Siemens.
Корпорация проводит собственное расследование, чтобы определить нарушения и степень их тяжести.
andreyko_75 18 января 2018 | 19:54
dnipro_ev:
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В мае уже запускают Симферопольскую ТЭЦ на Сименсах.
Херой мля недоделанный!
podwodnik 18 января 2018 | 19:38
У патриотов потенция заканчивается на лозунгах и разговорах. А как доходит до дела они ничего не могут. Интересно Путину к проезду по пустой Москве сделают отечественное авто или снова на "Мерседесах" поедет?
ostapbey 18 января 2018 | 20:33
podwodnik: у него русско отечественный запорожец завода АМО москвы..
на нем и поедет НОЧЬЮ!!!
sensei54 18 января 2018 | 19:39
Может это какой-нибудь Ganz венгерский? Они раньше клепали МАНовские дизели.
liberal_vulgaris 18 января 2018 | 19:40
Кхм. Хохлы, по-моему немцы над вами цинично глумятся :)
eduard53 18 января 2018 | 19:42
Что ж это кремлядь раз за разом расписывается в полной технической деградации на своей поднадзорной территории?
ha12raz 18 января 2018 | 19:44
Сами в дерьме и задача всех в нем измазать.
punyoshohlai 18 января 2018 | 19:45
Ожидаемо. Ничего своего. Вообще ничего.
makhnaehe 18 января 2018 | 19:45
Финны оказались лохи, а немцы оказались проворней, заработали.
paracetomol 18 января 2018 | 19:48
а чё ЯМЗ и Тутаевкий моторный заводы уже в хлам ??? патриоты хреновы (((
benin_papa__ 18 января 2018 | 19:48
Совки что-то удачно умыкнули, эка невидаль.
Да в этой стране почти всё краденое. Всё остальное купленное.
Пришедшие 100 лет назад к власти проклятьем заклейменные голодные и рабы, артикула "кто был ничем", хорошо умеют разве что вскипать "разумом возмущённым".
eduard53 18 января 2018 | 19:54
А чё бухтим только за Крым и энергомаш?
Вот ещё, ИМХО, красноречивый пример нашего неважного тех.уровня.
Курсирующий меж Москвой и Питером скоростной ж/д экспресс "Сапсан"
полностью (кроме названия) - того же производства - "Сименс".
Так что, причин для путриотической гордости опять же не густо.
askol2016 18 января 2018 | 19:54
Путинисты, как обычно, применили мошенническую схему покупки санкционного товара через посредника ВТРИДОРОГА! Что, бюджетных денег жалко, что ли? К сожалению, в этой стране мнением налогоплательщиков не интересуются, а расследований проводить некому...
piter_ug 18 января 2018 | 19:56
Ватноголовые любят ругать Запад, но шагу без него ступить не могут.
jetsam 18 января 2018 | 20:08
piter_ug: ой вы всеврете - зайдите в (почти) любой зоомагазин, попросите стопку пластмассовых мисок (для кошек или собак) и прочитайте, откуда их завозят... Вы удивитесь, но большАя часть из КНДР.
а наш брат Ким - совсем не Запад :)
patriot1980 18 января 2018 | 19:58
Какая-то чересчур нарочитая новость:
Вчера в Крым (еще раз в Крым, в Крым, в Крым) прямо с Кениг-штрассе были поставлены турбины немецкой (еще раз для тупых: немецкой, германской) компании МАН (Эм-А-эн)
Сопровождал турбину штандартенфюрер Исаев.
ura_123 18 января 2018 | 20:04
Дизельный генератор МАN... Соляр 40 рубликов за литр.. Генератор промышленный..
Учитывая качество соляра в РФ ,будет очень забавно наблюдать как санкционники будут метаться в поисках запчастей. Тут на алиэкспресс не закажешь)))
jetsam 18 января 2018 | 20:05
Самое смешное - как всегда схитрожопили мы, а отдуваться и доказывать "мы не идиоты" придется другим - в данном случае MAN.
Ну а мы будет надувать щеки и рассказывать, что мы набили морду гейропе (купив ее генераторы, почти у нее самой).
не хватает еще срубить яблони в воронеже и раздавить склад с водкой "Абсолют" или "Смирновская", чтоб гейропе стало совсем плохо....
* хотя самая страшная тайна россии и ее тайное оружие "на крайняк"- если провести честные выборы - гейропа может подавиться слюной, но это - оружие про запас, на черный день...
sproter 18 января 2018 | 20:08
Даже на дружественнокитайский Deutz патриотизьму не хватило (который Weichai).
oktai 18 января 2018 | 20:21
С политическим руководством Германии пора кончать.