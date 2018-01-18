В Крым поставили дизельные генераторы немецкой компании MAN

Источник РБК утверждает, что их получил местный судозавод «Залив» для строительства аварийно-спасательного судна. Причем из-за санкций предприятие не смогло купить финское оборудование. Немецкая компания MAN заявляет, что ничего не поставляла, но не исключает перепродажи генераторов.

Ранее в обход санкций в Крым были поставлены турбины «Сименс» для электростанции. Это стало причиной крупного скандала.