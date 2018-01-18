Опорным банком для операций по гособоронзаказу станет, по некоторым данным, «Промсвязьбанк»

Это сообщает газета КоммерсантЪ со ссылкой на источники. В Минфине назвать организацию отказались, а в самом банке сказали, что о таком решении не слышали.

Ранее сегодня Минфин объявил о создании нового банка для обслуживания военных и госконтрактов. Прежде от контрактов с оборонными компаниями отказался «Альфа-банк» из-за риска попасть под санкции.

«Промсвязьбанк» – это один из крупнейших частных банков. В середине декабря прошлого года в нем была введена временная администрация. В сообщении Минфина говорится, что опорный банк для оборонного сектора будет передан государству.