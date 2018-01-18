Опорным банком для операций по гособоронзаказу станет, по некоторым данным, «Промсвязьбанк»
Это сообщает газета КоммерсантЪ со ссылкой на источники. В Минфине назвать организацию отказались, а в самом банке сказали, что о таком решении не слышали.
Ранее сегодня Минфин объявил о создании нового банка для обслуживания военных и госконтрактов. Прежде от контрактов с оборонными компаниями отказался «Альфа-банк» из-за риска попасть под санкции.
«Промсвязьбанк» – это один из крупнейших частных банков. В середине декабря прошлого года в нем была введена временная администрация. В сообщении Минфина говорится, что опорный банк для оборонного сектора будет передан государству.
Комментарии9
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uhovostro 18 января 2018 | 19:33
Правильно - надо всё строго засекретить. Кругом враги, кругом шпионы, лазутчики, диверсанты, террористы и штрейкбрехеры...
malanoff 18 января 2018 | 19:59
uhovostro: Опираться Промсвязьбанк будет на хромой рубль.
dnipro_ev 18 января 2018 | 19:33
Что и как будет не знаю, но не зря же его колбасило недавно.... и собственник из РФ уезжал-приезжал...
mr_vaxo_ 18 января 2018 | 19:43
dnipro_ev: Банк фактически обанкротился и уже перешел в собственность государства и сейчас находится под управлением АСВ и санируется.
Сделать его расчетным центром для оборонки означает его уничтожение.
Владельцы уехали за границу на всякий случай.
Один из них приезжал, чтобы решить вопрос о продаже второго своего банка - Возрождение.
ha12raz 18 января 2018 | 19:37
Темная какая то история с этим банком.....как и весь оборонзаказ
askol2016 18 января 2018 | 19:46
Еще одна черная дыра, куда провалится очередной триллион, а лучший начальник ЦБ наебулина возьмет воров под крылышко и еще раз включит печатный станок.
jetsam 18 января 2018 | 19:49
Странно. Так громко, нудно и долго орать "санкции нам не страшны", "плевали мы на санкции..."
и устроить тайную возню для их обхода... либо санкции сильно вредят либо возня не нужна...
* не к ночи будет сказано, но у нас есть великий виолончелист умеющий прятать концы в воду - надо его назначить смотрящим (или старшим по бараку). да и полковника привлечь - он нарисует схему хранения.
andreyoo 18 января 2018 | 19:58
... по некоторым данным,
... со ссылкой на источники. (не названные)
В Минфине назвать организацию отказались, а в самом банке сказали, что о таком решении не слышали
Всё!
Это что такое? Это новость? Это слух!
jetsam 18 января 2018 | 20:15
andreyoo:
по некоторым данным и неназванным источникам президент путин станет следующим президентом.
- это новость? нет. это слух? нет. это российская реальность!