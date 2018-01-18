Россиянки не заняли призовых мест на этапе кубка мира по биатлону в Италии
Это было самое тяжелое испытание за последнее время, — сказала в эфире телеканала «Матч ТВ» Ульяна Кайшева, которая заняла семьдесят пятое место.
Самый высокий результат из наших спортсменок показала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла шестое место. От победительницы из Тириль Экхоф из Норвегии она отстала на тридцать десять секунд.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fokker_100 18 января 2018 | 19:17
Российский спорт = генетическая неполноценность помноженная на достижения западной фармакологии.
ostapbey 18 января 2018 | 20:28
fokker_100: их просто СУШНЯК замучил после нового старого года..
Даже..
djuga 18 января 2018 | 19:19
Семьдесят пятое место у чемпионки Европы У.Кайшевой... А ведь она была хоть какой-то надеждой перед олимпиадой.
Сервисмены накосячили? Тренерские ошибки в функциональной подготовке подопечных?
Неладно что-то у нас с биатлоном.
d_uce 18 января 2018 | 19:27
djuga: угу. без Дюшесу никак...
djuga 18 января 2018 | 19:48
d_uce: угу. без Дюшесу никак...
============================================================================
Не думаю, что в данном случае это имеет отношение к допингу. Просто обидно, что наших "в одну калитку" начинают обыгрывать канадки и американки. Такого не было никогда. Скоро египтянки подтянутся (тьфу-тьфу).
Это тренерские косяки, однозначно. И это тоже расстраивает - то ли они не знают новых методик и пользуются приемами полувековой давности, то ли... Даже и не знаю, что еще. Ведь это лучшие наши спортсмены! Лучше просто нет на данный момент. Но не настолько же они бездарны!
seryj_wolk 18 января 2018 | 19:49
Тридцать десять секунд отставания наверное меньше, чем стопятьсот!☺
ostrov_ok 18 января 2018 | 19:23
с лыжной мазью не попали...
mr_vaxo_ 18 января 2018 | 19:30
ostrov_ok: или с допингом попали и теперь боятся его использовать.
zojtch 18 января 2018 | 19:23
Кайшева - главная надежда олимпи катлет из России на олимпиаде
no_bullshit 18 января 2018 | 19:33
Нет допинга - нет медалей.
samkos 18 января 2018 | 19:45
Тяжело нашим спортсменам без мельдония.