Россиянки не заняли призовых мест на этапе кубка мира по биатлону в Италии

Это было самое тяжелое испытание за последнее время, — сказала в эфире телеканала «Матч ТВ» Ульяна Кайшева, которая заняла семьдесят пятое место.

Самый высокий результат из наших спортсменок показала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла шестое место. От победительницы из Тириль Экхоф из Норвегии она отстала на тридцать десять секунд.