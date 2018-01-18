Осужденный за убийство Бориса Немцова Шадид Губашев доставлен в колонию «Белый медведь»
Это колония строгого режима за Полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Брат осужденного, Анзор Губашев, этапирован в исправительную колонию в Карелии, — передает «Интерфакс» со ссылкой на их адвокатов.
Ранее стало известно, что главный фигурант дела, Заур Дадаев, был доставлен в колонию строгого режима для бывший сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.
Комментарии6
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olegleon 18 января 2018 | 19:08
Мемориал уже признал их политзаключёнными?
mr_vaxo_ 18 января 2018 | 19:17
olegleon: Надеюсь, что ты не такой дебил, каким хочешь казаться
А просто гнусная мразь.
И еще я надеюсь, что эти ребятки будут сидеть по-настоящему.
И Кадырову не удастся вытащить их в Чечню.
olegleon 18 января 2018 | 19:41
mr_vaxo_: если ты не понял, то они уже сидят по настоящему. как и остальные преступники, за которых впрягается Мемориал. не тот, который начинал с благородных дел, вскрывая и рассказывая о реальных преступлениях Сталина и всей советской власти, убивавшей сотни тысяч людей. а скатившийся до нынешнего состояния "кого изволите признать политзаключённым, господа из Европы и США?"
mr_vaxo_ 18 января 2018 | 19:47
olegleon: Я понял, что ты подлая тварь, но Мемориал убийц не защищает и каким он был, таким и остался.
Вот за это его и гнобят.
назови убийцу, реального убийцу, которого защищал Мемориал?
Вот ты и попался.
mr_vaxo_ 18 января 2018 | 20:11
olegleon: так не будет имен, голубчик? А как врал нагло, как ты врал.
Пустые лжецы вы, и тупые к тому же. Разоблачить вас ничего не стоит.
blahovdav 18 января 2018 | 19:28
olegleon: Мемориал уже признал их политзаключёнными?/// Нее, их признают пострадавшими за правое дело только отявленные путлеровские хрюны. Остальные желают им ласковых и нежных друзей и звучных девичьих имен: Шадя, Анзя, Зауя...