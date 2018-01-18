Осужденный за убийство Бориса Немцова Шадид Губашев доставлен в колонию «Белый медведь»

Это колония строгого режима за Полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Брат осужденного, Анзор Губашев, этапирован в исправительную колонию в Карелии, — передает «Интерфакс» со ссылкой на их адвокатов.



Ранее стало известно, что главный фигурант дела, Заур Дадаев, был доставлен в колонию строгого режима для бывший сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.