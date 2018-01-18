Минкульт вернул начало проката одного из двух зарубежных фильмов с февраля на январь

Это «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» от студии «20-й век Фокс». Об этом сообщил газете «Ведомости» представитель российского офиса студии. Прокат начнется 25-го января.

Ранее компания сообщила кинотеатрам, что по требованию Министерства культуры сдвигает премьеру на 1 февраля. В этот же день начнут показывать и фильм «Приключения Паддингтона-2». Прежде ожидалось, что его премьера будет сегодня.