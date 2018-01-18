Минкульт вернул начало проката одного из двух зарубежных фильмов с февраля на январь
Это «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» от студии «20-й век Фокс». Об этом сообщил газете «Ведомости» представитель российского офиса студии. Прокат начнется 25-го января.
Ранее компания сообщила кинотеатрам, что по требованию Министерства культуры сдвигает премьеру на 1 февраля. В этот же день начнут показывать и фильм «Приключения Паддингтона-2». Прежде ожидалось, что его премьера будет сегодня.
Комментарии11
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liquidsky__ 18 января 2018 | 19:05
Нормальные адекватные антисанкции.
meister_luvin 18 января 2018 | 19:06
liquidsky__: liquidsky__:
почему чиновники распоряжаются правом граждан решать: какой им фильм смотреть и в каком порядке?!
duch_nic 18 января 2018 | 19:07
meister_luvin: Государство вправе защищать свои инвестиции.
lenin3 18 января 2018 | 19:28
duch_nic: а вообще-то, с проката поганых западных фильмов киносети платят налоги в бюджет,на одних "Аритмиях", "Витьках Чесноках..." и "Движениях вверх"кассу не зделаешь,будь они даже сто раз хороши...
mr_vaxo_ 18 января 2018 | 19:28
duch_nic: А снимать хорошие фильмы, которые бы могли конкурировать с голливудскими не пробовали?
Люди ведь все раквно дерьмо смотреть не будут, даже если кроме него ничего другого в кинотеатрах не будет.
Просто не пойдут в кинотеатры и все.
будут смотреть голливудские фильмы дома. Скачают в интернете в прекрасном качестве.
pukins_1 18 января 2018 | 19:20
liquidsky__: Совершенно адекватно степени бестолковости наших правителей: если не можем сделать сами - давайте запретим чужое; правда, своё все равно не получится, но зато быдлу не с чем будет сравнивать!..
mr_vaxo_ 18 января 2018 | 19:24
liquidsky__: Деьи, все правильно, В России антисанкции всегда сводятся к бомбежке Воронежа.
В этот раз тоже решили бомбить Воронеж и нанести ущерб российской сети кинопроката.
Деби, прокатчики уже взвыли.
Американцам похрену это отодвигание сроков.
Сьоры в России ничтожны и составляют доли процента от сборов в США и во всем мире.
так что они ничего не теряют. А для российских кинотеатров это будут серьезные убытки.
Они уже воют..
olegleon 18 января 2018 | 19:06
одни занесли "корзиночку", а другие нет?
meister_luvin 18 января 2018 | 19:08
olegleon: olegleon:
Вы поосторжнее бы с корзиночкой-то. Корзиночка ныне равна восьмерочке
olegleon 18 января 2018 | 19:12
meister_luvin: это если корзиночка от Сечина.
zemljanka 18 января 2018 | 19:17
Замысловато.