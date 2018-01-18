В Саратовской области после прорыва нефтепровода загорелась нефть

Площадь, охваченная огнем, достигла тысячи квадратных метров, от возгорания пострадали четыре здания.

Инцидент случился сегодня днем рядом с селом Красноармейское Энгельского района Саратовской области. По неясным пока причинам произошел выход нефти и начался пожар. Огонь перекинулся на ближайшие постройки – загорелись три жилых дома и одно нежилое строение. Спасатели эвакуировали 12 человек, никто не пострадал, передает «Интерфакс». Власти региона, между тем, заявили, что эвакуирована была всего одна семья.

Примерно в половину седьмого вечера в центральном региональном центре МЧС сообщили, что все четыре горевших дома потушены и открытое горение ликвидировано. Сейчас на месте продолжают работать 65 человек и 20 единиц техники, которые занимаются полной ликвидацией возгорания. По данным «РЕН-ТВ», на место выехал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Источника РИА Новости в экстренных службах рассказал, что из-за прорыва три улицы села Красноармейское оказались залиты нефтью.

Из-за ЧП прокачка нефти по трубопроводу была остановлена.