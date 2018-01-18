В Саратовской области после прорыва нефтепровода загорелась нефть
Площадь, охваченная огнем, достигла тысячи квадратных метров, от возгорания пострадали четыре здания.
Инцидент случился сегодня днем рядом с селом Красноармейское Энгельского района Саратовской области. По неясным пока причинам произошел выход нефти и начался пожар. Огонь перекинулся на ближайшие постройки – загорелись три жилых дома и одно нежилое строение. Спасатели эвакуировали 12 человек, никто не пострадал, передает «Интерфакс». Власти региона, между тем, заявили, что эвакуирована была всего одна семья.
Примерно в половину седьмого вечера в центральном региональном центре МЧС сообщили, что все четыре горевших дома потушены и открытое горение ликвидировано. Сейчас на месте продолжают работать 65 человек и 20 единиц техники, которые занимаются полной ликвидацией возгорания. По данным «РЕН-ТВ», на место выехал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Источника РИА Новости в экстренных службах рассказал, что из-за прорыва три улицы села Красноармейское оказались залиты нефтью.
Из-за ЧП прокачка нефти по трубопроводу была остановлена.
Комментарии3
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vasyakirin 18 января 2018 | 19:38
как три улицы?
Ширина только проезжей части с обочиной 25 метров, итого лужа длиной 40метров....это как раз 1000квадратов
askol2016 18 января 2018 | 20:00
Какой-то народный умелец из засратовской области решил врезку в трубу сделать, да забыл, что нефть горит.
kochetkovv9 18 января 2018 | 20:20
Работа работается не тогда, когда у человека плохое настроение, когда человек печальный и смурной. Работа работается, когда человек в хорошем настроении, улыбается, шутит. И наоборот. Если у человека падают спутники, взрываются нефтепроводы, и т.п., значит у него плохое настроение, и он в печали. Как бы он ни изображал у себя на лице улыбку, как бы он ее ни вымучивал, мы должны понимать: у него все плохо. А посмотрите, посмотрите, вспомните Новый год. Как на похоронах. Ни песен, ни плясок, ни улыбок, ничего. Наша власть вздергивает страну на дыбу, пытаясь заставить ее работать: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим». Сотни лет один и тот же прием: заставим, заставим, заставим, заставим! Страна палачей и изуверов. И знают, знают, что все равно ничего не получится, так и придется снова отдать страну либералам. И снова и снова пытаются заставить. Как у Салтыкова-Щедрина в одном из его страшных рассказов.