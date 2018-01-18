Z Архив новостей новости
5 28 6 3159
Эксклюзив Эха 19:00, 18 января 2018

Власти Москвы и Петербурга отказались согласовать акции сторонников Алексея Навального, намеченные на 28 января

Чиновники предлагают провести их на окраинах – в Москве в Щукино, а в Петербурге в Удельном парке. Алексей Навальный отказался и в своем Твиттере написал, что будет действовать в соответствии с поданной заявкой, в которой местом проведения акции указана Тверская улица. В Петербурге активисты хотят устроить шествие, которое должно заканчиваться рядом со зданием городской администрации.

Тем временем в штаб Навального в Петербурге пришла полиция. Поводом стала публикация листовки в соцсетях, — сказал «Эху Москвы» глава штаба Денис Михайлов.

Что изображено на листовке, Михайлов не уточнил. Ранее сообщалось, что там был изображен Владимир Путин.

Комментарии

28

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kriimsdyk 18 января 2018 | 19:02

Нарушение конституционных прав граждан очередное.

meister_luvin 18 января 2018 | 19:04

kriimsdyk:

Правильно, Алексей! Не сдавайся!!!

meister_luvin 18 января 2018 | 19:10

meister_luvin:

бойкот!

Только бойкот

duch_nic 18 января 2018 | 19:12

meister_luvin: //Правильно, Алексей! Не сдавайся!!!//
Обязательно все выходите митинг!
Вас ожидают незабываемые впечатления!

Только не удивляйтесь потом не говорите судье :"-Я не знал!".

bayardsartoris 18 января 2018 | 19:14


ОпИсались…

rness 18 января 2018 | 20:23

duch_nic: Только не удивляйтесь потом не говорите судье :"-Я не знал!"...//
Владимир, вы же отлично знаете, что то, что говорят судье (и правильно делают, что говорят) не имеет никакого отнощения к реальности. Можно было стращать 5, 6, 7 лет назад. Сейчас все всё знают, понимают, и осознают. Может несколько приблудных, да и то вряд ли.
Вот вас же и на аркане туда не затащить. Убеждай не убеждай, все блага мира предлагай и море ошущений разных. Это как Кац с Миловым спорят на разных языках при строительстве Вавилонской Башни. Каждый по своему прав и доводы другого есть несусветная глупость и полная бессмысленность.
Опять, токко у Алексашенко я увидел (IMHO) попытку понять одну и другую (и даже третью) стороны. Пусть каждый делает, что должен и ветер им в паруса. Даже оценить пользительность в итоге тех или иных потуг чичас невозможно.

duch_nic 18 января 2018 | 20:34

rness: //Сейчас все всё знают, понимают, и осознают..//
Если бы, Евгений, если бы!...
Смотрю я на людей, которые сегодня поддерживают Навального... такое ощущение, что они зомбированы. ;)
И если с приверженцами других направлений развития можно хоть как то, но разговаривать (вот мы же с вами разговариваем, хотя бывает, что и не соглашаемся друг с другом ;)), то с навальнятами такое просто невозможно. В ответ услышишь либо лозунг, либо ругань.
//Пусть каждый делает, что должен и ветер им в паруса.//
Вот тут не спорю! У нас свободная страна и каждый вправе помереть так, как ему угодно! ;))

ivfn 18 января 2018 | 19:50

meister_luvin:
Сейчас только рот откроет Лелик ,суток 30 обеспечено. за призыв на незаконную акцию.

ginbin_ 18 января 2018 | 19:19

Гавкать, путины дети, гавкать. Иначе пригожин сахарную косточку не даст.

moskvach6 18 января 2018 | 19:23

ginbin_: ...вякнула шароварная прокладка.

ivfn 18 января 2018 | 19:52

ginbin_:
А на большее у тебя видимо ума не хватает. Какие вы все же убогие миньоны навального

liberal_vulgaris 18 января 2018 | 19:27

kriimsdyk: Терпи, хомяк. Для того, чтобы навальный хорошо жил и продолжал отдыхать от вас в европке, ты должен получить в рыло от полицая, а если не повезет, то и сесть в тюрьму. Главное, не забудь завещать свою шкурку фбк ;)

kriimsdyk 18 января 2018 | 19:46

liberal_vulgaris: Фу, какой ты глюпый, мазок савушкинский

(комментарий скрыт)

olegleon 18 января 2018 | 19:04

и зачем врать, что власти отказались, если сами же написали "Алексей Навальный отказался"
власти то разрешили провести акции, а сам Навальный отказался

sisyanfashist 18 января 2018 | 19:06

olegleon: Сисян капризничает !)))

blahovdav 18 января 2018 | 19:20

olegleon: власти то разрешили провести акции, а сам Навальный отказался//// Портян, рано или поздно плешивый канет в Лету, с Гаагой или черенком и к власти придут его противники. И не боишся ли ты, что придут не тихие либерасты , а лобные хомяки, которые дадут возможность голосовать сторонникам плешивого где нибудь вОймяконе, к примеру?? Лично, за свой счет, без поездов и оленьих упряжек?? Любишь путина ИДИ и голосуй... Не пришел?? Вот она, твоя любовь к ботоксной крысе....Нереально? Зря тытак думаешь, ведьв е равно наступит время, когда дажесамые я рые ватники будут отнекиваться от чувака, который для Рашки сделал столько зла, как не делал ни один его предшественник. ( корыто, больше наполненное соо времен вора ЕБНа- учителя и покровителя нев счет....

gregor 18 января 2018 | 19:05

Власти Москвы и Петербурга отказались согласовать акции сторонников Алексея Навального, намеченные на 28 января
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надеюсь так же будет и со сторонниками воров и жуликов .

iwanow62 18 января 2018 | 19:11

Проститутки на Тверской....Символично.

kriimsdyk 18 января 2018 | 19:15

iwanow62: проститутки все в госдуре да на савушкина

alo0000 18 января 2018 | 19:18

iwanow62: Они раньше подали заявку? А подарки бесплатно будут раздевать или за счёт Уралвагонзавода?

iwanow62 18 января 2018 | 19:24

alo0000: kriimsdyk: навальновские проститутки дарят бесплатно...только триппер.

kp6ic 18 января 2018 | 19:13

просто омерзительно.

es7 18 января 2018 | 19:26

А Навальный может свои акции проводить так чтобы людям не мешать? У других людей тоже есть свои конституционные права!

srk2658lu 18 января 2018 | 19:28

"Персонаж" пошёл в атаку!
Путин сидит на горе и наблюдает, что будет с "персонажем".
А ведь "персонаж" - гражданин Расеи, права которого Путин должен защищать.
Должен, но не может?
Раздвоение личности?

evgeny_biolog 18 января 2018 | 19:31

Бедняга Навальный. Он-то плевать хотел в Москве на Щукино, а в Петербурге на Удельный парк. Ему подавайТверскую улицу и городскую администрацию ...

varigor 18 января 2018 | 19:56

Митинговать за Навального? Зачем, когда есть Грудинин? Достаточно перенести пример благополучия в его совхозе на всю страну и все забудут про нужду и несправедливость. А что может дать простому народу Навальный? Ничего. При нём богатые продолжат богатеть, а бедные нищать. И конечно понятно, что западные силы пытались сделать его тараном против Путина. Единственная цель. Уж точно не о россиянах заботились. Это вообще не вышло.

vadimp 18 января 2018 | 19:57

А то как же! Ежели стерх на конституцию клал, этим то "сам бог велел".

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 18 января 2018 | 20:33

Навальный беззастенчиво ищет отмазку в качестве оправдания провала своей кампании, вот и использует все варианты, лишь бы сохранить видимость бурной деятельности, которой нет. Несогласованный митинг и массовые задержания – лучшее "оружие" в арсенале Навального для удержания своего гниющего детища на плаву.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 января Поздравить…

5 404 6 5916 17.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 16 января Поздравить…

5 260 6 7213 16.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский лидер партии «Яблоко»

Если у меня будет высокий результат на выборах, то у таких, как Навальный будет перспектива, а, если будет нулевой результат, то такие, как он, будут в тюрьме…

5 852 6 44180 12.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2875270

5 200 6 13735 12.01
#слушать 01:45:42 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Крым — это люди Для Киева, как выясняется — «материальная ценность» из разряда «с баланса на баланс». А для нас в России — самая большая ценность в этой сложнейшей ситуации. Не земли, а человеческие судьбы и человеческие жизни…

5 265 6 15852 13.01
Kукраина, рф, чиновники, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Невозможно продолжать делать вид, что не было сгоревших заживо людей в Одессе Надеюсь, Генпрокурор Украины сможет показать людям, что у него хватит мужества соблюсти требование закона, за исполнением которого надзирает…

5 449 6 27259 16.01
Kполитика, украина, прокуратура, общество, мнения
Блоги

Александр Ведруссов политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»

США и Россия: почему мы обречены на конфронтацию? США ведут себя как престарелый мировой жандарм: сил для того, чтобы подкрепить свои угрозы, все меньше, но диктаторские замашки никуда не делись. Но голос России на международной арене все громче…

5 251 6 16030 15.01
Kобщество, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

На смерть товарища Анпилова Теперь нет и его – яркого трубача ушедшего мира, с красным флагом за спиной, плывущего на трибуне в окружении жадно ему внимающих постаревших лиц

5 143 6 9873 16.01
Kпамять, история, мнения
Новости

На Украине официально признали Россию страной-агрессором Именно так она обозначена в принятом Верховной Радой законе по  госполитике в Донбассе…

5 67 6 5032
Блоги

Сергей Морозов губернатор Ульяновской области

Наша задача не сломать им жизнь Увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира…

5 64 6 5632 14:02
Kобщество, военные, росавиация, образование, молодежь, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 71 6 6461 12.01
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Пусть сделают нам красиво Все утверждения, типа, что не пришедшие голосовать 40 или даже 49% это избиратели Алексея Навального будут от лукавого. А значит и на выборах в Думу 2021 года демократическая оппозиция может поставить крест…

5 74 6 6847 16.01
Kвыборы-2018, политика, навальный, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Второй тур Путина и Грудинина Второй тур Путина и Грудинина Не слушайте провокаторов Кремля, Навального и ему подобных. Идите на выборы!..

5 78 6 7194 12:47
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, видео, мнения
Блоги

Александр Бастрыкин призвал блокировать экстремистские сайты без суда «Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде»...

5 114 6 10754 15.01
Kбастрыкин, суды, интернет, сми, экстремизм, роскомнадзор, законы, события
Блоги

Эдгар Запашный: Выйдут с гордой надписью СССР и разорвут там всех нафиг Меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет под нейтральным флагом. И  непонятно, что будет на форме написано. А мое предложение заключается вот в чем: давайте напишем «СССР»...

5 362 6 34152 12.01
Kолимпиада-2018, спорт, ссср, рф, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Алексей Анатольевич, а кроме хамства, аргументы есть? Не надо перенимать у Путина лексику подворотни, применение которой (как и у Путина) обычно свидетельствует об отсутствии аргументов…

5 299 6 29785 15.01
Kполитика, навальный, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Почти всё недвижимое имущество Алексея Пушкова зарегистрировано на его жену, не имеющую официального дохода Об этом сообщается в расследовании журналиста газеты «Собеседник» Сергея Ежова…

5 14 6 7995
Интервью Полный Альбац

Ксения Собчак гость: Ксения Собчак политик, журналист, общественный деятель

С момента старта официальной кампании у меня нет никакой корпоративной работы. И все, что распространяли позже мои недоброжелатели, это вранье…

5 401 6 133427 15.01
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто из кандидатов в президенты РФ хуже?
5 94 6 16573 16.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В каком космосе живет Владимир Путин? Я не буду голосовать за Путина, пусть он сто раз хороший и  вернул Крым, но я устал от него, точнее от того, что и кто его окружает и  формирует его картину мира, и его бюджет…

5 457 6 242655 13.01
Kвыборы-2018, путин, политика, крым, навальный, события
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Вся наша служба безопасности не справилась бы в этот момент с Ксенией Собчак, — наш новостник Александр Климов крикнул: «Молчать! Новости!» и стал читать выпуск новостей…

5 662 6 238472 16.01
8читать ;смотреть
Kконфликты, собчак, передачи, эхо москвы, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6617426
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3241545

Сегодня в эфире