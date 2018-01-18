Власти Москвы и Петербурга отказались согласовать акции сторонников Алексея Навального, намеченные на 28 января
Чиновники предлагают провести их на окраинах – в Москве в Щукино, а в Петербурге в Удельном парке. Алексей Навальный отказался и в своем Твиттере написал, что будет действовать в соответствии с поданной заявкой, в которой местом проведения акции указана Тверская улица. В Петербурге активисты хотят устроить шествие, которое должно заканчиваться рядом со зданием городской администрации.
Тем временем в штаб Навального в Петербурге пришла полиция. Поводом стала публикация листовки в соцсетях, — сказал «Эху Москвы» глава штаба Денис Михайлов.
Что изображено на листовке, Михайлов не уточнил. Ранее сообщалось, что там был изображен Владимир Путин.
Комментарии28
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kriimsdyk 18 января 2018 | 19:02
Нарушение конституционных прав граждан очередное.
meister_luvin 18 января 2018 | 19:04
kriimsdyk:
Правильно, Алексей! Не сдавайся!!!
meister_luvin 18 января 2018 | 19:10
meister_luvin:
бойкот!
Только бойкот
duch_nic 18 января 2018 | 19:12
meister_luvin: //Правильно, Алексей! Не сдавайся!!!//
Обязательно все выходите митинг!
Вас ожидают незабываемые впечатления!
Только не удивляйтесь потом не говорите судье :"-Я не знал!".
bayardsartoris 18 января 2018 | 19:14
ОпИсались…
rness 18 января 2018 | 20:23
duch_nic: Только не удивляйтесь потом не говорите судье :"-Я не знал!"...//
Владимир, вы же отлично знаете, что то, что говорят судье (и правильно делают, что говорят) не имеет никакого отнощения к реальности. Можно было стращать 5, 6, 7 лет назад. Сейчас все всё знают, понимают, и осознают. Может несколько приблудных, да и то вряд ли.
Вот вас же и на аркане туда не затащить. Убеждай не убеждай, все блага мира предлагай и море ошущений разных. Это как Кац с Миловым спорят на разных языках при строительстве Вавилонской Башни. Каждый по своему прав и доводы другого есть несусветная глупость и полная бессмысленность.
Опять, токко у Алексашенко я увидел (IMHO) попытку понять одну и другую (и даже третью) стороны. Пусть каждый делает, что должен и ветер им в паруса. Даже оценить пользительность в итоге тех или иных потуг чичас невозможно.
duch_nic 18 января 2018 | 20:34
rness: //Сейчас все всё знают, понимают, и осознают..//
Если бы, Евгений, если бы!...
Смотрю я на людей, которые сегодня поддерживают Навального... такое ощущение, что они зомбированы. ;)
И если с приверженцами других направлений развития можно хоть как то, но разговаривать (вот мы же с вами разговариваем, хотя бывает, что и не соглашаемся друг с другом ;)), то с навальнятами такое просто невозможно. В ответ услышишь либо лозунг, либо ругань.
//Пусть каждый делает, что должен и ветер им в паруса.//
Вот тут не спорю! У нас свободная страна и каждый вправе помереть так, как ему угодно! ;))
ivfn 18 января 2018 | 19:50
meister_luvin:
Сейчас только рот откроет Лелик ,суток 30 обеспечено. за призыв на незаконную акцию.
ginbin_ 18 января 2018 | 19:19
Гавкать, путины дети, гавкать. Иначе пригожин сахарную косточку не даст.
moskvach6 18 января 2018 | 19:23
ginbin_: ...вякнула шароварная прокладка.
ivfn 18 января 2018 | 19:52
ginbin_:
А на большее у тебя видимо ума не хватает. Какие вы все же убогие миньоны навального
liberal_vulgaris 18 января 2018 | 19:27
kriimsdyk: Терпи, хомяк. Для того, чтобы навальный хорошо жил и продолжал отдыхать от вас в европке, ты должен получить в рыло от полицая, а если не повезет, то и сесть в тюрьму. Главное, не забудь завещать свою шкурку фбк ;)
kriimsdyk 18 января 2018 | 19:46
liberal_vulgaris: Фу, какой ты глюпый, мазок савушкинский
olegleon 18 января 2018 | 19:04
и зачем врать, что власти отказались, если сами же написали "Алексей Навальный отказался"
власти то разрешили провести акции, а сам Навальный отказался
sisyanfashist 18 января 2018 | 19:06
olegleon: Сисян капризничает !)))
blahovdav 18 января 2018 | 19:20
olegleon: власти то разрешили провести акции, а сам Навальный отказался//// Портян, рано или поздно плешивый канет в Лету, с Гаагой или черенком и к власти придут его противники. И не боишся ли ты, что придут не тихие либерасты , а лобные хомяки, которые дадут возможность голосовать сторонникам плешивого где нибудь вОймяконе, к примеру?? Лично, за свой счет, без поездов и оленьих упряжек?? Любишь путина ИДИ и голосуй... Не пришел?? Вот она, твоя любовь к ботоксной крысе....Нереально? Зря тытак думаешь, ведьв е равно наступит время, когда дажесамые я рые ватники будут отнекиваться от чувака, который для Рашки сделал столько зла, как не делал ни один его предшественник. ( корыто, больше наполненное соо времен вора ЕБНа- учителя и покровителя нев счет....
gregor 18 января 2018 | 19:05
Власти Москвы и Петербурга отказались согласовать акции сторонников Алексея Навального, намеченные на 28 января
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Надеюсь так же будет и со сторонниками воров и жуликов .
iwanow62 18 января 2018 | 19:11
Проститутки на Тверской....Символично.
kriimsdyk 18 января 2018 | 19:15
iwanow62: проститутки все в госдуре да на савушкина
alo0000 18 января 2018 | 19:18
iwanow62: Они раньше подали заявку? А подарки бесплатно будут раздевать или за счёт Уралвагонзавода?
iwanow62 18 января 2018 | 19:24
alo0000: kriimsdyk: навальновские проститутки дарят бесплатно...только триппер.
kp6ic 18 января 2018 | 19:13
просто омерзительно.
es7 18 января 2018 | 19:26
А Навальный может свои акции проводить так чтобы людям не мешать? У других людей тоже есть свои конституционные права!
srk2658lu 18 января 2018 | 19:28
"Персонаж" пошёл в атаку!
Путин сидит на горе и наблюдает, что будет с "персонажем".
А ведь "персонаж" - гражданин Расеи, права которого Путин должен защищать.
Должен, но не может?
Раздвоение личности?
evgeny_biolog 18 января 2018 | 19:31
Бедняга Навальный. Он-то плевать хотел в Москве на Щукино, а в Петербурге на Удельный парк. Ему подавайТверскую улицу и городскую администрацию ...
varigor 18 января 2018 | 19:56
Митинговать за Навального? Зачем, когда есть Грудинин? Достаточно перенести пример благополучия в его совхозе на всю страну и все забудут про нужду и несправедливость. А что может дать простому народу Навальный? Ничего. При нём богатые продолжат богатеть, а бедные нищать. И конечно понятно, что западные силы пытались сделать его тараном против Путина. Единственная цель. Уж точно не о россиянах заботились. Это вообще не вышло.
vadimp 18 января 2018 | 19:57
А то как же! Ежели стерх на конституцию клал, этим то "сам бог велел".
abuvgrobu 18 января 2018 | 20:33
Навальный беззастенчиво ищет отмазку в качестве оправдания провала своей кампании, вот и использует все варианты, лишь бы сохранить видимость бурной деятельности, которой нет. Несогласованный митинг и массовые задержания – лучшее "оружие" в арсенале Навального для удержания своего гниющего детища на плаву.