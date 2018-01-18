Власти Москвы и Петербурга отказались согласовать акции сторонников Алексея Навального, намеченные на 28 января

Чиновники предлагают провести их на окраинах – в Москве в Щукино, а в Петербурге в Удельном парке. Алексей Навальный отказался и в своем Твиттере написал, что будет действовать в соответствии с поданной заявкой, в которой местом проведения акции указана Тверская улица. В Петербурге активисты хотят устроить шествие, которое должно заканчиваться рядом со зданием городской администрации.

Тем временем в штаб Навального в Петербурге пришла полиция. Поводом стала публикация листовки в соцсетях, — сказал «Эху Москвы» глава штаба Денис Михайлов.

Что изображено на листовке, Михайлов не уточнил. Ранее сообщалось, что там был изображен Владимир Путин.