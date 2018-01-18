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Эксклюзив Эха 18:37, 18 января 2018

Приволжская транспортная прокуратура требует наказать педагогов Ульяновского института гражданской авиации

Приволжская транспортная прокуратура требует привлечь к ответственности педагогов Ульяновского института гражданской авиации. Воспитательный процесс был организован в вузе не надлежащим образом, — считают в надзорном ведомстве.
Скандал разразился после того, как в интернете появился ролик с  эротическим танцем курсантов. В Росавиации назвали это безнравственным эпизодом.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не поддержал идею с отчислением курсантов Института гражданской авиации из-за видеоролика с их танцем в полуобнаженном виде. Он написал в Фейсбуке, что это вряд ли добавит молодым людям патриотизма . Он уверен, что у ветеранов училища и педагогов найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям.

Сергей Морозов уверен, что курсанты должны понести наказание, соразмерное поступку.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступился за курсантов ульяновского лётного училища, которые танцевали на видео в нижнем белье и фуражках. Гонения на молодых людей нужно немедленно прекратить, — сказал политик.Владимир Жириновский подчеркнул, что такое поведение нужно поощрять. Можно даже делать в ВУЗах перерывы, чтобы студенты танцевали в коридорах или фойе, — заявил кандидат в президенты.

В законодательстве нет оснований для преследования молодых людей, в данном случае можно говорить только о нарушении внутренних уставов, — сказал «Эху Москвы» руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков. По словам Чикова, скорее всего, для курсантов не будет никаких юридических последствий после этой истории.

Не за что наказывать курсантов лётного училища, которые танцевали на видео в нижнем белье и фуражках. Спрашивать с них нужно также, как и с остальных граждан, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Дмитрий Глуховский. Он отметил, что чем яростней человек борется с какими-то этическими нарушениями, тем более он сам сомнителен с морально-этических точек зрения.

У курсантов, между тем, появились подражатели. Студенты Сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области сняли свою пародию на  клип «Сатисфекшн».

Комментарии

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ugiazov 18 января 2018 | 18:55

Молодёжи нравится кривляться. А дурные примеры заразительны. Глядишь и Путин, чтобы понравиться молодёжи...

tag188 18 января 2018 | 19:00

Да что ж это такое творится? Всякие Мизулины-Милоновы ночами не спят, о нравственности думают, из телевизора одни духовноскрепные речи звучат, и вдруг не абы кто, а гордость России, -- будущие летчики отплясывая в стрингах, да еще, страшно сказать, с БАНАНОМ В ЗУБАХ, наглядно показали, чего вся эта картинка лубочного патриотизма стоит.

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