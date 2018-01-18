Никита Белых попросил вызвать врача во время заседания суда по своему делу в СИЗО «Матросская тишина»

Процесс ранее был перенесен изолятор из-за плохого самочувствия экс-губернатора Кировской области. Перед этим были допрошены два свидетеля защиты и один свидетель обвинения.

Никита Белых почувствовал себя неважно спустя 5 часов после начала заседания. Он пожаловался на головокружение, до этого, как и в последние три дня, в перерыве экс-губернатору Кировской области ставили капельницу. Само заседание в «Матросской тишине» проходит в небольшой комнате площадью примерно в 10 кв.м. Участники процесса регулярно жалуются на духоту, и Белых сегодня даже принес вентилятор: по словам подсудимого, ему удалось договориться об этом с руководством СИЗО. Перед тем, как Белых почувствовал себя плохо, суд допросил трёх свидетелей. Одним из них стал бывший министр экономики и глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. По его словам, Белых, будучи губернатором Кировской области, помог ему решить экономические проблемы с одним из предприятий региона. При этом никакого «материального вознаграждения» Белых не требовал. Нечаев назвал дело против экс-губернатора чепухой, а также удивился тому, что за ним велось наблюдение незадолго перед задержанием губернатора. Последнее следует из ответа ФСБ на запрос адвоката Андрея Грохотова, где указано, что сотрудники ведомства следили за политиком во время его встречи с Никитой Белых в июне 2016 года. Сам экс-губернатор в тот же день встречался с бизнесменом и предполагаемым взяткодателем Юрием Зудхаймером. Другим свидетелем стал следователь Александр Лавров. Он описывал протокол осмотра во время задержания Белых в ресторане Lotte Plaza. Следователя вызвали из-за того, что в переписанных номерах купюр, которые подсудимый, по данным следствия, получил в качестве взятки, содержится две ошибки по сравнению со ксерокопией денег. Сам Лавров объяснил это человеческим фактором. При этом в документах разработки Белых ФСБ также содержится две ошибки.

Никиту Белых обвиняют в вымогательстве и получении взяток на общую сумму в 600 тысяч евро.