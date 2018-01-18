Кадыров возмущен вниманием международных структур к задержанию председателя местного отделения Мемориала Оюба Титиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмущен вниманием международных структур, в частности, ООН и Госдепа США к задержанию председателя местного отделения Мемориала Оюба Титиева. «Он не отличается от остальных фигурантов дел о хранении запрещенных веществ», — сказал в эфире ГТРК-Грозный Кадыров.

Оюба Титиева задержали еще 9 января. Он, а также его коллеги утверждают, что наркотики к нему в машину подбросили.

В оценке деятельности правозащитников не нужно ориентироваться на мнение лавы Чечни – считает глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Отметим, что правозащитники постоянно жалуются на давление, которое на них оказывают власти Чечни.