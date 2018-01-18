Кадыров возмущен вниманием международных структур к задержанию председателя местного отделения Мемориала Оюба Титиева
Глава Чечни Рамзан Кадыров возмущен вниманием международных структур, в частности, ООН и Госдепа США к задержанию председателя местного отделения Мемориала Оюба Титиева. «Он не отличается от остальных фигурантов дел о хранении запрещенных веществ», — сказал в эфире ГТРК-Грозный Кадыров.
Оюба Титиева задержали еще 9 января. Он, а также его коллеги утверждают, что наркотики к нему в машину подбросили.
В оценке деятельности правозащитников не нужно ориентироваться на мнение лавы Чечни – считает глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.
Отметим, что правозащитники постоянно жалуются на давление, которое на них оказывают власти Чечни.
Комментарии2
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prade 18 января 2018 | 18:55
Действительно, плохие организации эти ООН и Госдеп - не дают спокойно посадить человека в тюрьму. Обязательно вмешиваются.
ugiazov 18 января 2018 | 18:58
А международным структурам как-то плевать на возмущение Кадырова.