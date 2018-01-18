В петербургский штаб Алексея Навального пришли полицейские с обыском. Они изымают технику и листовки
15 сотрудников полиции пришли с обыском в Штаб навального в центре Петербурга, с ними и представители центра Э, которые противодействуют экстремизму. Штаб в лексике правоохранителей стал «местом происшествия». Причем какое именно происшествие произошло — на этом месте — никто так и не объяснил.
Пятерых сотрудников штаба заставили выйти, но координатора Дениса Михайлова — оставили. Как предположили сторонники Алексея Навального причиной интереса правоохранителей могла стать шутливая листовка, которую глава штаба выложил у себя в соцсетях. На ней якобы президент Путин сообщал следующее: «мы должны сплотиться вокруг моих друзей которые не жалея себя грабят нашу страну. чтобы мои друзья продолжали богатеть, я хочу переназначить на пост президента» — и подпись Владимир Путин. Напомним, это шутливая листовка. Сообщается, что стражи порядка изымают технику и листовки из предвыборного штаба. Никаких официальных комментариев сотрудники полиции так и не дали. В штаб впрочем журналистов пускать также отказались.
Обыски в штабах навального прошли сразу по нескольким городам. Через 10 дней сторонники Алексея Навального собираются провести всероссийскую забастовку против выборов президента.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
balya 18 января 2018 | 19:13
Пришли сотрудники отдела "Э"... Уж не того ли, где давеча арестовали начальника за взятку в 1 миллион рублей?
ugiazov 18 января 2018 | 19:20
balya: В штабе миллиона не найдёшь. Оргтехники на полсотни, да листовки, которые только раздать можно.
djuga 18 января 2018 | 19:27
balya: Пришли сотрудники отдела "Э"
===========================================================================================
Вся государственная машина работает на полную мощность против молодых ребят-волонтеров. Уже сколько подобного было - и не сосчитать! Уже за стойкость и упорство Навальному и его сторонникам огромные респект и уважуха! Молодцы все, а особенно Алексей. Не знаю никого кто в таких условиях не сломался бы, не плюнул на всё, не сказал бы: "Простите, но я ухожу, это невозможно".
Настоящий "Герой нашего времени".
Снимаю шляпу.
Пригожинским фиглярам и шутам: не пыжьтесь и приберегите эмоции для других баталий. Ваше мнение меня не интересует. От слова "абсолютно".