В петербургский штаб Алексея Навального пришли полицейские с обыском. Они изымают технику и листовки

15 сотрудников полиции пришли с обыском в Штаб навального в центре Петербурга, с ними и представители центра Э, которые противодействуют экстремизму. Штаб в лексике правоохранителей стал «местом происшествия». Причем какое именно происшествие произошло — на этом месте — никто так и не объяснил.

Пятерых сотрудников штаба заставили выйти, но координатора Дениса Михайлова — оставили. Как предположили сторонники Алексея Навального причиной интереса правоохранителей могла стать шутливая листовка, которую глава штаба выложил у себя в соцсетях. На ней якобы президент Путин сообщал следующее: «мы должны сплотиться вокруг моих друзей которые не жалея себя грабят нашу страну. чтобы мои друзья продолжали богатеть, я хочу переназначить на пост президента» — и подпись Владимир Путин. Напомним, это шутливая листовка. Сообщается, что стражи порядка изымают технику и листовки из предвыборного штаба. Никаких официальных комментариев сотрудники полиции так и не дали. В штаб впрочем журналистов пускать также отказались.

Обыски в штабах навального прошли сразу по нескольким городам. Через 10 дней сторонники Алексея Навального собираются провести всероссийскую забастовку против выборов президента.