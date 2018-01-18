В Вологодской области погибла девушка, которая каталась на прикрепленной к машине «ватрушке»
Инцидент произошел еще 13-го января в Череповце на парковке торгового центра. В местной полиции говорили, что «ватрушка» с 21-летней девушкой врезалась в столб. На сайте регионального управления Следственного комитета говорится, что проводится проверка.
Комментарии3
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kriimsdyk 18 января 2018 | 18:47
Дарвин. Мы тоже по зиме катались на санках, привязав к внедорожнику. На скорости 15 км в час в чистом картофельном поле.
kriimsdyk 18 января 2018 | 18:48
и трос был длинный.
askol2016 18 января 2018 | 20:12
Плохо, когда у взрослого человека нет мозгов.