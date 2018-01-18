Дмитрий Песков заявил, что никогда не говорит неправду
Как передает РИА, фрагмент передачи с его участием был показан в телеэфире. Полностью программа выйдет в воскресенье. В этом фрагменте пресс-секретарь президента также сказал, что Владимир Путин больше всего не любит лжи и некомпетентности.
Комментарии37
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democ 18 января 2018 | 19:21
Никогда не говори "никогда".
democ 18 января 2018 | 19:26
Даже если и будут говорить правду, то всё равно никто не поверит, потому что дела расходятся с "правдой".
krysodav2 18 января 2018 | 19:31
Так же как и его начальник.
ostrov_ok 18 января 2018 | 19:33
вспомнился анекдот:
Общество анонимных3,14здоболов
— Здравствуйте, меня зовут Олег, и я 3,14здабол.
— Садитесь, Олег.
— Я не Олег.
ihor_syvoryj 18 января 2018 | 19:53
Славно соврал!
ihor_syvoryj 18 января 2018 | 19:58
ihor_syvoryj: Вспоминая Черномырдина:
"Никогда такого не было, и вот, опять!"
selonov 18 января 2018 | 19:55
Песков самое честное существо во вселенной?
askol2016 18 января 2018 | 20:17
"Правда" Пескова и Путина черпается из федеральных телеканалов и информационных папочек, предоставляемых администрацией и главами силовых структур.