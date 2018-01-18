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18:31, 18 января 2018

Парламент Украины запретил российским компаниям участвовать в приватизации

Соответствующий закон приняла сегодня Верховная Рада. Он вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины Петр Порошенко и будет опубликован в официальном издании.

Комментарии

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iwanow62 18 января 2018 | 18:41

Не забудьте для укрогастеров въезд в Россию платным сделать(кроме ЛДНР).Тысчёнок по 5 физиономии!

kriimsdyk 18 января 2018 | 18:49

iwanow62: какой ты добрый, истинный русский))))

makhnaehe 18 января 2018 | 19:12

kriimsdyk: Мы просто агрессоры, согласно вашему закону ))))

kriimsdyk 18 января 2018 | 19:16

makhnaehe: согласно принятого сегодня в Украине закона и согласно здравого смысла.

makhnaehe 18 января 2018 | 19:25

kriimsdyk: Вот как раз со здравым смыслом здесь явная проблема )))) Как и с упреком от вас в отсутствие доброты. Вы значит нас агрессором обозвали, а мы вас в гудок целовать должны )))) Хренушки. Получите тем же и по тому же месту.

kriimsdyk 18 января 2018 | 19:28

makhnaehe: у вас детская логика. Почему украинский народ должен простить преступления путинской банды, совершаемые по одобрительный гул большинства российского народа?
Наш карлик еще получит своё, уверен. По сусалам или по другим чувствительным местам.

makhnaehe 18 января 2018 | 19:31

kriimsdyk: У меня нормальная логика, в отличие от вашей извращенной. Украинский народ и не будет прощать бандеровских узурпаторов. Украина в любом случае заплатит высокую цену за свою русофобскую политику.

kriimsdyk 18 января 2018 | 19:42

makhnaehe: Украинский народ не хочет под Путина, а русофобию придумали русские, чтобы оправдать свою беспомощность.

makhnaehe 18 января 2018 | 19:59

kriimsdyk: Украинский народ хочет мира, благополучия, а не бандеровских узурпаторов у власти, марионеток США. Дошло дело до того, что на телеголосованиях высказываются за возврат старой воровской власти Януковича, так как жилось лучше. Путиным украинцев пугают только нацики-банеровци и их пропагандоны, Путин ни разу в жизни ни высказался плохо в сторону украинцев. А русофобия просто красный стержень нынешней бандеровской власти, которая пришла в результате кровавого переворота.

kriimsdyk 18 января 2018 | 20:19

makhnaehe: да не бреши.

lisitsa1962 18 января 2018 | 20:35

iwanow62: Совершенно верно.Не забудьте об этом.

svoi216 18 января 2018 | 18:59

Облом не хилый. Учитывая что Украина это не Приднестровье с Абхазией и там есть что прикупить

bereshukrasehaivpesch 18 января 2018 | 19:02

svoi216: Вот только никто не покупает, ибо нефтянной завод без нефти не работает, авиазавод без деталей не работает, ракеты без деталей не летают.

makhnaehe 18 января 2018 | 19:33

bereshukrasehaivpesch: А земля там давно сынком Байдена забита. Так что, ловить там больше нечего.

andreyoo 18 января 2018 | 19:08

svoi216: Учитывая что ... там есть что прикупить
---
И для того, чтобы не приходили россияне со своими деньгами, не задирали цены на приватизируемую собственность и не мешали "правильным пацанам" покупать украинское "народное достояние" подешеву, надо изобразить священную войну с агрессором на поле приватизации.

strelets19 18 января 2018 | 19:01

На Украине чего приватизировать то, всё уже разворовано.

xuato 18 января 2018 | 19:03

А что хотел фюрер, чтобы ему за оккупацию и агрессию увеличили паек? Ему в Сирии позволят участвовать в приватизации.

makhnaehe 18 января 2018 | 19:19

Последние 15 лет российский бизнес там был на птичьих правах и фактически был выдавлен. А сейчас окончательно разорваны все экономические связи, за исключением жизненно необходимых вещей, газа и угля. Это неуемное желание нациков обособится от России связано только с теми, что русофобия это их единственный заработок, который платит Еврвопа и США, больше они ничего не умеют и ни на что не способны. Только вот что делать и как жить миллионам нормальных украинцам?

ugiazov 18 января 2018 | 19:36

makhnaehe: Янукович его страшно выдавливал?

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