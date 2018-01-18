Ученик гимназии в Симферополе выстрелил в другого школьника из травматического пистолета
Пулька попала в ногу и застряла под кожей. Медики ее вытащили, угрозы жизни ребенка нет. Его отправили домой, — сообщили «Интерфаксу» в региональном Министерстве образования.
На днях в пермской школе вооруженные ножами десятиклассник и бывший ученик ранили 15 человек, в том числе учительницу и четвероклассников.
Комментарии6
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vezdehod 18 января 2018 | 18:37
"Орлята учатся стрелять"
danko_wbane 18 января 2018 | 18:44
vezdehod: тебе по мозгам.
kriimsdyk 18 января 2018 | 18:50
Четыре года в России, то ли дальше будет.
vilingrad 18 января 2018 | 18:49
Как вот Крым приплыл... в родную гавань... так и... тратататата!
dyymm 18 января 2018 | 18:56
Остатки "украины" из голов придётся долго убирать.
kriimsdyk 18 января 2018 | 19:04
dyymm: да-а-а, забросят травмат, возьмутся за ножи.