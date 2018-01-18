Ученик гимназии в Симферополе выстрелил в другого школьника из травматического пистолета

Пулька попала в ногу и застряла под кожей. Медики ее вытащили, угрозы жизни ребенка нет. Его отправили домой, — сообщили «Интерфаксу» в региональном Министерстве образования.

На днях в пермской школе вооруженные ножами десятиклассник и бывший ученик ранили 15 человек, в том числе учительницу и четвероклассников.