Мэрия Москвы предложила сторонникам Алексея Навального провести митинг 28-го января в Щукино
«Спасибо, нет», — написал политик в своем Твиттере. По его словам, это было бы нарушением прав участников.
Ранее в мэрию была подана заявка на акцию 28-го января под названием «Забастовка избирателей» в виде шествия по Тверской с митингом на Охотном ряду.
Комментарии19
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sisyanfashist 18 января 2018 | 18:34
Ну нет так нет ! Сами отказались от своего мутинга ,вам предлагали !)
vezdehod 18 января 2018 | 18:34
Откат нормальный...Пусть Оленевод думает, что предлагать.
glotov 18 января 2018 | 18:40
Надо соглашаться хоть на Капотню. Это лучше, чем сторонников в автозаки отправлять.
echomacy_sborichemudakow 18 января 2018 | 18:57
А на трибуну Мавзолея Анальный не хочет? И чтобы его малолетние сектанты маршировали по Красной площади?
olegleon 18 января 2018 | 19:02
vezdehod: оленевод и предложил. не за МКАД же отправил. и чем это Щукино так противно Навальному? провокацию там не удастся устроить??
perrkele_sattan 18 января 2018 | 18:37
а почему не на "бесплатном гектаре" за Владивостоком?
Избыточный гуманизм он того, как его, развращает!
Сегодня ты даешь ему "право" (гарантировано Конституцией, но не до неё) на митинг в Щукино, а завтра он расскажет как воруют и жируют "народные избранники"?!
Вот, пускай едет в Украину и как Саакашвили: митенгует, говорит что думает и выигрывает дела в судах против президента
olegleon 18 января 2018 | 18:38
"По его словам, это было бы нарушением прав участников. "
а про права остальных миллионов москвичей он забыл? или считает себя высшей расой?
freedom55 18 января 2018 | 18:51
olegleon: Где ты увидел права москвичей. Здесь только право одного царька путина на вечную власть.
olegleon 18 января 2018 | 18:59
freedom55: в Москве на Тверской по которой можно и пройти, и проехать
freedom55 18 января 2018 | 19:51
olegleon: Как насчет путина?
olegleon 18 января 2018 | 19:58
freedom55: т.е. кроме Путина, теперь и Навальный будет царьком?
а ты не забыл, что Навальный в Москве набрал более чем на 100 тысяч голосов меньше чем Прохоров?
iwanow62 18 января 2018 | 18:38
Оптимальный вариант для навальнят-вписка с Дурицкой...под мостом.
rico76 18 января 2018 | 18:45
В Новую Москву их нужно было загнать! Пусть там митингуют!)
ginbin_ 18 января 2018 | 19:23
rico76: Там уже место забито нацлидером, готовься дохнуть под Москвой.
rustamen 18 января 2018 | 18:57
мырия Москвы предложила митинг на марсе
komandarm68 18 января 2018 | 19:00
"Тогда, Алексей, идите на йух. На йух Москвы" - ответила мэрия
))
karaulugbek 18 января 2018 | 19:05
А йельский петушок оказывается "политик"! Собственно говоря, изначально было понятно, что вся затея с заведомо нереальной попыткой регистрации планировалась как провокация с целью организации последующих протестных акций с привлечением в том числе недоумков, в незрелые головы которых вложили набор штампов о "сменяемости", "демократических" выборах и т.д. и т.п.
balya 18 января 2018 | 19:16
А что не предложили где-нибудь на окраине новой Москвы?
ugiazov 18 января 2018 | 19:27
-А почему нельзя на Тверской?
-Потому что нельзя
Потому что нельзя
Потому что нельзя
Потому что нельзя - ответили в мэрии.