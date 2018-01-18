Мэрия Москвы предложила сторонникам Алексея Навального провести митинг 28-го января в Щукино

«Спасибо, нет», — написал политик в своем Твиттере. По его словам, это было бы нарушением прав участников.

Ранее в мэрию была подана заявка на акцию 28-го января под названием «Забастовка избирателей» в виде шествия по Тверской с митингом на Охотном ряду.