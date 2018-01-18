Под Саратовом горит нефтепровод

После разлива нефти в селе Красноармейское охвачены огнем четыре дома, в том числе три жилых, — сообщили РИА в МЧС. Были эвакуированы 12 человек. Никто не пострадал. В компании «Транснефть» говорят, что прокачка сырья по трубе приостановлена. Угрозу попадания нефти в Волгу в компании считают маловероятной, поскольку толщина льда в реке сейчас составляет 15 сантиметров, — передает «Интерфакс».