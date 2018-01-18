Под Саратовом горит нефтепровод
После разлива нефти в селе Красноармейское охвачены огнем четыре дома, в том числе три жилых, — сообщили РИА в МЧС. Были эвакуированы 12 человек. Никто не пострадал. В компании «Транснефть» говорят, что прокачка сырья по трубе приостановлена. Угрозу попадания нефти в Волгу в компании считают маловероятной, поскольку толщина льда в реке сейчас составляет 15 сантиметров, — передает «Интерфакс».
Комментарии4
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tag188 18 января 2018 | 18:39
Повезло Рогозину.
Теперь он может сказать, что не только у него ракеты падают, в других ведомствах, вот тоже -- нефтепроводы горят.
mr_vaxo_ 18 января 2018 | 19:11
tag188: Вообще-то прокладывать нефтепроводы высокого давления вблизи жилой застройки запрещено.
Есть охранная зона нефтепровода, в которой любое строительство запрещено, это чтобы не было строительства и после постройки нефтепровода.
Как нефть могла залить жилые дома непонятно.
seryj_wolk 18 января 2018 | 18:42
Нефть конечно не попадет в реку сразу, она подождет, пока лед растает. Э
kriimsdyk 18 января 2018 | 18:55
Четвертые сутки пылают станицы