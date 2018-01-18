Застрявший в Канкуне рейс авиакомпании «Россия» был задержан из-за задолженности перед аэропортом
Об этом говорится в заявлении российского посольства в Мексике. При этом перевозчик ранее заявлял, что не имеет никаких долгов, а задержка связана с неожиданной депортацией этим рейсом четырех граждан Армении. Самолет уже вылетел в Москву, на его борту 504 человека. Изначально рейс должен был состояться еще 16 января. В авиакомпании «Россия» заявили, что самолет прибудет в 9:30.
Комментарии1
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putin_itogy 18 января 2018 | 07:25
504 пакса в один борт 777....!!
Это же как же надо было салон изуродовать, превратив его в скотовоз. Как свиней на забой мясокоминат. ))
В Канкун вроде мотаются "НордВинды"..?