Застрявший в  Канкуне рейс авиакомпании «Россия» был задержан из-за задолженности перед аэропортом

Об этом говорится в заявлении российского посольства в Мексике. При этом перевозчик ранее заявлял, что не имеет никаких долгов, а задержка связана с неожиданной депортацией этим рейсом четырех граждан Армении. Самолет уже вылетел в Москву, на его борту 504 человека. Изначально рейс должен был состояться еще 16 января. В авиакомпании «Россия» заявили, что самолет прибудет в 9:30.