В Ингушетии по факту поджога офиса «Мемориала» в Назрани возбудили уголовное дело
Пожар произошел ночью 17 января. Постадавших нет, но сгорели компьютеры и мебель. Глава назрановского «Мемориала» Тимур Акиев рассказал, что в его кабинете нашли расплавленную пластиковую бутылку, пахнущую керосином. Кроме того, на камеры видеонаблюдения попали два человека в масках, залезающих на крышу здания.
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