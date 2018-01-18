В Ингушетии по факту поджога офиса «Мемориала» в Назрани возбудили уголовное дело

Пожар произошел ночью 17 января. Постадавших нет, но сгорели компьютеры и мебель. Глава назрановского «Мемориала» Тимур Акиев рассказал, что в его кабинете нашли расплавленную пластиковую бутылку, пахнущую керосином. Кроме того, на камеры видеонаблюдения попали два человека в масках, залезающих на крышу здания.