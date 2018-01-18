В Чечне пропала 26-летняя Амина Автурханова

Она тщетно добивалась от правоохранительных органов расследования исчезновения своего мужа. Как сообщает «Новая газета», женщина не выходит на связь с 8 января. По сведениям издания, в тот день ее задержали в доме матери в Надтеречном районе. «Би-би-си» обратилось в МВД по Чечне, но пока не получило ответа. Муж Автурхановой Зелимхан Джабаев упомянут в списке из 27 человек, которые, по данным «Новой газеты», были убиты силовиками в Грозном год назад.