В Чечне пропала 26-летняя Амина Автурханова
Она тщетно добивалась от правоохранительных органов расследования исчезновения своего мужа. Как сообщает «Новая газета», женщина не выходит на связь с 8 января. По сведениям издания, в тот день ее задержали в доме матери в Надтеречном районе. «Би-би-си» обратилось в МВД по Чечне, но пока не получило ответа. Муж Автурхановой Зелимхан Джабаев упомянут в списке из 27 человек, которые, по данным «Новой газеты», были убиты силовиками в Грозном год назад.
Комментарии3
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ohotnik58 18 января 2018 | 07:28
Понятно почему в Чечне нет геев, они все исчезли. Теперь в Чечне стали исчезать и правозащитники, остальные правозащитники, оказывается наркоманы. Однако, это не конец, теперь в Чечне исчезают родственники геев и правозащитников. Кадыров, соври ещё что нибудь.
begly_ 18 января 2018 | 07:36
ohotnik58:
Все по закону, все по шариату, как в больнице!
antimrakobes 18 января 2018 | 07:30
Что-что а воевать с женщинами и безоружными нохчи горазды. Дети гор, одним словом.