Депутатам Верховной Рады Украины сегодня предстоит рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса
Документ, среди прочего, предусматривает наделение России статусом страны-агрессора.
На прошлом заседании украинского парламента депутаты отказались признать самопровозглашенные республики Донбасса террористическими организациями. Предложение не было поддержано необходимым числом голосов. Что спровоцировало беспорядки возле здания Верховной рады. Активисты требовали принять закон, жгли покрышки и пытались поджечь российский флаг. Во время столкновений пострадал полицейский. Президентский законопроект уже был принят в начале октября в первом чтении, однако позже в документ внесли поправки, которые предусматривают признание России «страной-агрессором» с последующим разрывом дипотношений. Действия же Украины в регионе законопроект определяет как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии. Также документ предусматривает восстановление торговых отношений между Киевом и оккупированными территориями Донбасса. Контролировать экономические отношение предстоит военным.
Депутаты Верховной Рады ранее внесли законопроект о реинтеграции Донбасса десятки различных поправок. По мнению ряда наблюдателей, сделано это было для того, чтобы затянуть процесс рассмотрения документа.
Комментарии2
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liquidsky__ 18 января 2018 | 07:12
Сегодня у хохлов в раде Апокалипсис намечается
r88w556xl4 18 января 2018 | 07:17
Активисты требовали принять закон...
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Это типа для того, чтобы "страна-агрессор" уже на законных основаниях Киев взяла, выбив оттуда бандеровскую фашистскую полупьяную бесноватую туповатую нечисть?