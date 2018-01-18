Депутатам Верховной Рады Украины сегодня предстоит рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса

Документ, среди прочего, предусматривает наделение России статусом страны-агрессора.

На прошлом заседании украинского парламента депутаты отказались признать самопровозглашенные республики Донбасса террористическими организациями. Предложение не было поддержано необходимым числом голосов. Что спровоцировало беспорядки возле здания Верховной рады. Активисты требовали принять закон, жгли покрышки и пытались поджечь российский флаг. Во время столкновений пострадал полицейский. Президентский законопроект уже был принят в начале октября в первом чтении, однако позже в документ внесли поправки, которые предусматривают признание России «страной-агрессором» с последующим разрывом дипотношений. Действия же Украины в регионе законопроект определяет как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии. Также документ предусматривает восстановление торговых отношений между Киевом и оккупированными территориями Донбасса. Контролировать экономические отношение предстоит военным.

Депутаты Верховной Рады ранее внесли законопроект о реинтеграции Донбасса десятки различных поправок. По мнению ряда наблюдателей, сделано это было для того, чтобы затянуть процесс рассмотрения документа.