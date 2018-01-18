Губернатор Вологодской области заставил пассажиров авиарейса из Москвы в Вологду ждать его целый час

Чиновник сильно опоздал на самолет.

Инцидент произошёл во вторник. Из аэропорта Внуково самолёт Як-40 должен был вылететь в семь вечера. Но лайнер оторвался от земли только в начале девятого. Довольно долго пассажирам пришлось ждать губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова – он летел рейсом к себе в регион после Гайдаровского форума в столице. Губернатор оказывается, и не торопился в аэропорт, поскольку взлетно-посадочная полоса в Вологде куда позже направился самолёт была не готова, пишет Комсомольская правда. Поднявшись на борт, чиновник по данным Flashnord даже не извинился перед пассажирами. Он прошёл на своё место, как ни в чём не бывало. В администрации главы региона напротив утверждают, что Кувшинников приехал в аэропорт чуть ли не одним из первых. И ждал остальных пассажиров. Аэропорт Внуково может выставить вологодскому перевозчику дополнительный счёт, если из-за простоя аэродромным службам пришлось внепланово обслуживать самолёт.

Самолётом владеет компания Вологодские авиапредприятия. Она принадлежит правительству региона, поэтому её судьба целиком зависит от губернатора Кувшинников, пишут местные СМИ. Он возглавляет Вологодскую область с 2011го года.